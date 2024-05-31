Россиян перестало пугать большое количество владельцев автомобиля

Эксперты «Автотеки» (это проект «Авито Авто»), сервиса онлайн-проверки автомобилей, проанализировали данные по автомобилям, в ПТС которых значится три или более владельцев. Так, в России число запросов по таким моделям за первые месяцы текущего года выросло на 15,85%.

© Quto.ru

В этом сегменте наибольший интерес для россиян представляет продукция отечественного автопрома. Так, по динамике числа запросов занимают модели ВАЗ. Например, по поводу семейства Lada Kalina число запросов пользователей выросло на 60,46%.

По пятидверному хэтчбеку Lada 2114 Samara прирост здесь составил 47,09%, хотя машину перестали выпускать на рубеже 2013-2014 годов. Третье место — у модели Priora (39,13%): последние приобры были сделаны летом 2018 года.

В пятерку также попали модели иностранного производства. В частности, это некогда популярный Mitsubishi Lancer, запросы на который выросли на 11,31%. Также россиян интересует Opel Astra — к нему было на 11,07% больше обращений.

Между тем, эксперт объяснил, какие подержанные автомобили нельзя покупать. Специалист рассказал, на что необходимо обращать внимание при выборе секонд-хенда, и с какими поломками покупать машины категорически нельзя.