Что ты такое. Откуда появилась идея выпускать шестиколенсные внедорожники

В последние десятилетия шестиколёсные машины превратились в модный автомобильный тренд. После того как Mercedes-Benz выпустил G63 AMG 6x6, другие производители тоже подхватили это увлечение. «Гелендваген» ответственен за создание современной тенденции 6x6, но он далеко не первый. При этом несмотря на ажиотаж вокруг шестиколёсных автомобилей, ни один из известных автомобильных брендов и производителей не включил 6х6 в свои модельные линейки.

© Quto.ru

Первые шестиколёсные грузовики

Самые первые модели появились в различных подразделениях американских вооружённых сил во время Второй мировой войны. Пяти- или шеститонные грузовики G512, G514, G526 и G547 создавались как основа для любого потенциального транспортного средства, которое могло бы понадобиться военным. Некоторые из них были переделаны в краны или седельные тягачи, а другие остались в виде грузовиков.

Автомобили оснащались массивным рядным шестицилиндровым двигателем L-head объёмом 14 л, выдававшим максимальную мощность 202 л.с. при 2100 об/мин. Этот двигатель работал в паре с 4-ступенчатой механической несинхронизированной трансмиссией Fuller с очень низкой 1-й и прямой 4-й передачей, чтобы соответствовать тому, для чего в первую очередь использовались эти автомобили.

В то время эти грузовики не продавались широкой публике, а вот списанные машины часто превращаются в повседневный транспорт благодаря замене кабины и другим изменениям рамы и кузова. Несмотря на то, что они стали прародителями современных внедорожников 6х6, первая современная версия была представлена лишь в 1997 году.

© Dodge

Концепт-кар Dodge T-Rex 1997 года

Концепт от компании Chrysler стал первым 6x6 современной эпохи, который изначально предназначался для потребительского рынка. Автомобиль так и не был запущен в серийное производство, однако существует множество доказательств того, что Dodge действительно намеревался выпустить его на рынок. Самым убедительным из них является тот факт, что компания позволила местным журналистам сесть за руль автомобиля. Они хвалили автомобиль за то, как он ведёт себя на дороге.

В движение автомобиль приводил 8-литровый Magnum V10 от Ram 2500 и 3500 1990-х годов, в паре с ним работала трансмиссией Chrysler 47RE. Официально мощность двигателя никогда не раскрывалась, но на сайтах Dodge можно найти информацию о том, что он был мощнее, чем стоковая версия в 300 л.с. на пикапах Ram.

Dodge полагал, что на пикап T-Rex существует целевая аудитория, так как по сравнению с Ram 3500 он более манёвренный и обладает более коротким заднем свесом, который улучшает устойчивость автомобиля при перевозке тяжёлых грузов. Однако высшее руководство не согласилось с этим, посчитав автомобиль слишком нишевым.

Современные пикапы 6х6

Mercedes-Benz AMG G63

Разработка «Гелика» с шестью колёсами началась в 2007 году, подобный заказ оставила австралийская армия. С 2013 по 2015 год с конвейера сошло более 100 автомобилей, некоторые из которых попали в частные руки за пределами армии Австралии. Грузовик оснащался тем же твин-турбо двигателем V8 объёмом 5,5 л, что и стандартная модель AMG G63 того времени, и имел портальные оси 6х6, на которые опирался пикап. При этом внутри был тот же роскошный интерьер от обычного G63.

© Hennessey

Hennessey VelociRaptor 6x6

Одним из самых узнаваемых пикапов с колёсной формулой 6х6, представленных после AMG G63, стал Hennessey VelociRaptor. В 2017 году компания Hennessey внесла ряд существенных изменений в Ford F-150 Raptor, чтобы придать ему более уникальный дизайн. Помимо третьей оси, самым заметным стало увеличение рамы пикапа по сравнению со стандартными размерами, в результате чего он получил массивный багажный отсек.

Под капотом находится тот же 5,2-литровый V8 с наддувом, что и на Raptor R. Hennessey настроил двигатель на 1 023 л.с. Дополнительно пикап получил интеркулер, выхлопную систему из нержавеющей стали, иные передний и задний бамперы, тормоза Brembo и 20-дюймовые колёса с вездеходными шинами.

© Hennessey

Hennessey Goliath 6x6

Следующим по узнаваемости в этом списке после законодателя моды от Mercedes-Benz является Hennessey Goliath, который в последнее время вызывает повышенный интерес. Во многом это связано с ошеломляющим ценником на Goliath в 375 тыс. долларов, который, по крайней мере, включает в себя Silverado, на базе которого построен Goliath. За такие деньги потенциальные покупатели получают массивный 6,2-литровый L86 V8 в паре с 2,9-литровым нагнетателем, что позволяет довести общую мощность до 705 л.с.

Дополнительные работы были проведены не только в моторном отсеке и на третьей оси, так как Hennessey переделал заднюю подвеску и установил собственные тормоза, диски и шины. Кроме того, на все 24 лимитированные модели устанавливаются нестандартный кузовной отсек, дополнительные светодиодные фары и новый отбойник.

© Next Level Offroad

Jeep Gladiator 6x6

Переделанный Jeep Gladiator выпустила калифорнийская компания Next Level Offroad. Этот переделанный пикап отличается относительно чистым и стоковым внешним видом по сравнению с другими пикапами из этой подборки. Фирменная решётка радиатора Jeep, круглые фары, бамперы, передние крылья и даже дверь багажника перекочевали с донорского автомобиля Jeep Gladiator, на базе которого создан этот экземпляр.

Одним из самых заметных отличий стал лифт-комплект, который понадобился для установки 20-дюймовых колёс с 37-дюймовыми шинами Toyo. Покупатели могут выбрать один из трёх двигателей: 3,6-литровый Pentastar V6, 6,4-литровый V8 и 3,0-литровый дизельный V6 с турбонаддувом. Hemi V8 — самый мощный, он выдаёт 485 л.с.

Это один из самых доступных вариантов 6x6, цена которого начинается от 152 тыс. долларов.

Зачем нужны автомобили 6х6

Пожалуй, самым главным преимуществом является более просторный грузовой отсек и возможность перевозить гораздо больший вес благодаря дополнительной оси. Третья пара колёс означает большее сцепление с дорогой под кузовом — именно там, где это нужно. Спереди — ведущая ось, сзади — ещё две, которые толкают тяжёлый груз. Это позволяет проехать по самым неровным местам.

Один из самых очевидных минусов шестиколёсных машин — стоимость и сложность ремонта рамы или подвески. Шесть шин, пружин, амортизаторов, а не четыре. То же самое касается всех деталей, входящих в комплект колеса.

К тому же из-за дополнительного веса об экономичности можно забыть — заправки будут более частыми.

Но самым большим недостатком является общее впечатление от вождения. Глядя на впечатляющие показатели мощности, можно подумать, что эти пикапы — сплошное удовольствие, и при правильном подходе так оно и есть. Вождение G63 6x6 в дюнах — чистый водительский кайф. Но в реальном мире он медленный, а управляемость в лучшем случае неустойчивая. Подобные автомобили просто не имеют смысла на обычных дорогах.

Если быть честными, то 99% этих машин покупаются не для того, чтобы перевозить грузы. Они приобретаются, чтобы выделяться и привлекать внимание. Современный 6x6 — это внедорожный суперкар, в том смысле, что он не совсем практичен, и он служит только для произведения вау-эффекта.