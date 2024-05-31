Камеры научатся фиксировать нарушения ПДД самокатчиками

Министерство транспорта РФ разместило конкурсную заявку на выполнение опытно-конструкторских работ для разработки «программно-аппаратного комплекса для обеспечения безопасности дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ)».

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В России планируется создать систему контроля за безопасным использованием СИМ на городских улицах. При этом оборудование должно фиксировать СИМ без участия человека, то есть автоматически.

Фото- видеофиксация нарушений Правил дорожного движения коснётся электросамокатов, электроскутеров, гироскутеров, моноколёс, сегвеих и другого подобного транспорта, сообщает «Газета.Ru».

Помимо комплекса фиксации нарушений, планируется разработать прототип номера СИМ: на нём будет специальная метка, которая позволит распознать учётный номер дистанционно. Также будет создана система контроля СИМ.

Кстати, аудитория российских сервисов кикшеринга за первую половину мая выросла на 26% (в сравнении с аналогичным периодом 2023 года). Чаще всего электросамокаты арендуют россияне 25-44 лет, а также пользователи 45+.

Такие данные редакции Quto передали аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные абонентов. Чаще пользоваться кикшерингом предпочитают мужчины (54%), однако их преобладание заметно снизилось.

Между тем,самокатчикам теперь грозят штрафы до 150 000 рублей. Во всяком случае, компании Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» ужесточили наказания за нарушения правил прокатных сервисов.