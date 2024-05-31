Автоэксперт объяснил, почему из-за тополиного пуха может выйти из строя мотор

Вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр рассказал о том, что тополиный пух может стать причиной поломки двигателя автомобиля.

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По его словам пух попадает в радиатор, где он смешивается с грязью, потом вся эта масса превращается в сплошной "бетон", который затрудняет нормальное функционирование машины, в частности, системы охлаждения.

Как отмечает Хайцеэр изданию "Газета.ru", если вовремя не заметить процесс перегрев мотора, то силовой агрегат может выйти из строя, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт.

Также тополиный пух забивает воздушный фильтр. В итоге в двигатель поступает недостаточное для правильного сгорания топлива количество воздуха, что приводит к снижению мощности мотора.

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