Грамотный торг при покупке машины с пробегом позволит получить хорошую скидку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов сервиса «Сберавто».

«Приятное начало разговора с продавцом станет первым шагом навстречу торгу. В телефонной беседе или по переписке важно соблюдать правила вежливого общения: грамотно и однозначно задавать вопросы, сохранять нейтральный или положительный тон, использовать знаки препинания и по возможности не допускать грамматических ошибок», — отметили специалисты.

Весомой темой для обсуждения при торге является юридическая чистота машины. Например, можно обсуждать скидку, если у собственника машины отсутствует оригинал ПТС.

Кроме того, можно добиться большой скидки, если в автомобиле при большом пробеге не происходила замена расходных материалов — ремней или цепей, масла, фильтров — в ключевых агрегатах, таких как мотор или коробка передач.

Специалисты отметили, что торговаться лучше в конце переговоров, так как отпустить потенциального клиента в последний момент из-за сомнения в незначительных деталях будет сложнее, чем решиться на скидку.

До этого руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин заявил, что для того, чтобы распознать автомобиль после серьезного ДТП, надо посмотреть на ширину зазоров кузовных деталей. Если есть какие-то расхождения, то надо посмотреть на крепежные элементы. Если что-то демонтировалось, то на болтовых соединениях сбивается краска. После ремонта эти места подкрашивают, но все равно их будет видно.

Еще надо обратить внимание на способ нанесения шовного герметика. Нанести герметик «по-заводскому» сложно, почти невозможно. Поэтому, если есть какие-то расхождения по форме и методу нанесения, то это говорит о том, что данная деталь ремонтировалась. Машину, стоявшую на стапеле для восстановления геометрии, можно определить по следам от силовых зажимов на металлических порогах.

Названа стоимость нового российского электрокара «Атом»

Также директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник заявил, что владельцы подержанных автомобилей используют рост спроса на авто в своих целях и пытаются продать по завышенной цене откровенный автохлам. Например, средняя стоимость пятилетнего авто составляет около 2,5 млн рублей, и, если продавец утверждает, что продает не битый и не затопленный автомобиль по цене существенно ниже рыночной, от покупки стоит отказаться.