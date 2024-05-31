Автоэксперт объяснил, что может случиться с машиной из-за жары

Руководитель отдела маркетинга и PR ГК "БорисХоф" Аркадий Григорьев рассказал "Российской газете" о том, что может случиться с машиной из-за жары.

© Российская газета

"Несвоевременное техническое обслуживание (ТО) может привести к старению моторного масла и потере им очищающих и смазывающих свойств. Накопление грязи, сажи, отложений и продуктов износа негативно влияет на ресурс силового агрегата. В жаркое время года двигатель испытывает повышенные нагрузки из-за высокого температурного режима и более активного стиля вождения. Сочетание этих факторов может привести к потенциальным поломкам.

Забитые грязью радиаторы охлаждения нередко приводят к перегреву двигателя. Во многих случаях влечет за собой необратимые структурные деформации головки блока двигателя и деталей цилиндро-поршневой группы. Низкий уровень антифриза, несвоевременная его замена или его низкое качество могут способствовать образованию коррозии и загрязнений в системе охлаждения. Это может привести к засорению радиатора, трубопроводов и теплообменников, что уменьшает эффективность охлаждения двигателя.

Использование неоригинального, контрафактного или поддельного моторного масла и фильтрующих элементов может снизить эффективность системы смазки двигателя или вовсе вывести ее из строя.

Некачественное топливо может содержать примеси, которые способны негативно повлиять на работу двигателя. Следствием этого становится некорректная работа форсунок, засорение топливных магистралей и поломка топливного насоса, которые неизбежно приведут к нестабильной работе или неисправности двигателя

Все эти факторы повышают риск поломки двигателя. Важно следить за состоянием автомобиля, проводить регулярное ТО, использовать качественные расходные материалы и топливо для поддержания надежной работы мотора в жаркое время года", - отметил специалист.

Ранее автоэксперт Никита Родионов рассказал "РГ", что категорически нельзя делать в дождь за рулем машины.