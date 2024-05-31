Эксперт назвал четыре признака неисправного «автомата»

Посторонние звуки при разгоне автомобиля с автоматической коробкой передач (АКП) и запах гари в салоне могут говорить о серьезной неисправности этого агрегата. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

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«Среди основных признаков неисправности автоматической коробки передач можно назвать, например, пробуксовку. Когда передачи проскальзывают или не переключаются должным образом. Сюда же можно отнести такой признак, как пробуксовка при разгоне – когда автомобиль медленно разгоняется или проскальзывает при попытке ускориться.

На неисправность «автомата» указывает и жесткое или резкое переключение передач, когда может ощущаться толчок, удар или рывок.

Кроме того, признаками неисправности АКП могут стать необычные шумы, доносящиеся из коробки передач, такие как гудение, визг, скрежет и прочее.

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Также автовладельца должен насторожить и запах гари, который нередко указывает на перегрев и неисправность автоматической трансмиссии, предупредил эксперт.