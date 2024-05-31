Эксперты рассказали о рыночных перспективах моделей Volga

Агентство "Автостат" опросило экспертов отрасли о том, что ждёт бренд Volga на российском рынке: кто будет его основной аудиторией и каковы будут объёмы продаж.

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По мнению руководителя пресс-службы ГК "Expocar" Александра Ковалева, объём зависит от таких факторов, как ценовая политика и маркетинговая стратегия, и в 2025 году он может составить 20-30 тысяч автомобилей. Основной объём продаж придётся на физлица, до трети от общего объёма может прийтись на госзакупки.

Руководитель отдела маркетинга и PR ГК "БорисХоф" Аркадий Григорьев также считает, что объём продаж зависит от ценовой политики, и приводит в пример "Москвич": у частных лиц автомобили пользовались невысоким спросом до тех пор, пока бренд не провёл репозиционировании и не снизил стоимость выпускаемых авто.

По мнению Игоря Моржаретто, шеф-редактора радио "Автодор", в первое время упор будет сделан на корпоративных клиентов.

"Не зря же первой моделью станет седан… А затем, с появлением кроссоверов, подтянутся и другие группы покупателей", - рассуждает эксперт.

Премьера автомобилей под возрождённым брендом Volga состоялась 21 мая 2024 года. Линейка включает в себя седан бизнес-класса Volga C40, а также два кроссовера - компактный K30 и среднеразмерный K40. Производством автомобилей займётся АО "Производство легковых автомобилей" на мощностях нижегородского автокластера.

Накануне "РГ" рассказывала, сколько могут стоить новые "Волги".