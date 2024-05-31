Английские тюнеры выпустили стайлинг-пакет для вездехода Ineos Grenadier

Мастерская известна по доработкам Land Rover Defender, так что опыта у неё хоть отбавляй. Для «Гренадера» англичане подготовили несколько комплектов колес, лифт-комплект подвески, жесткий кожух запаски и вздернутый на манер утиного хвоста задний спойлер. Также на машины предлагают установить новую выпускную магистраль.

© Motor.ru

Лондонская Chelsea Truck Company выпустила пакет доработок для Ineos Grenadier. Мастерская давно и плодотворно работает с «Дефендерами» и «Рэнглерами», но вездеход от Ineos попал к ней в руки впервые (если не считать ранних экспериментов). Пока предложен только внешний стайлинг. Позднее появится и услуга по перетяжке салона, причем с возможностью выбора отделочных материалов. Это может быть и натуральная кожа, и ткань с различными узорами, и кожзам.

© Chelsea Truck Company

© Chelsea Truck Company

На Grenadier предложено установить новые колеса диаметром 18 либо 20 дюймов, другую решетку радиатора, расширители колесных арок и небольшой задний спойлер. Правда, интересовать покупателей больше будут лифт подвески на 30 миллиметров и раздвоенная выпускная система с фирменными перекрестиями в патрубках. Других технических изменений не заявлено, так что внедорожник, по всей видимости, останется при бензиновой «шестерке» BMW B58 либо дизеле B57, спаренных с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом.

© Chelsea Truck Company

© Chelsea Truck Company

Ранее у Grenadier появилась первая спецверсия — Grenadier 1924. Число отсылает к году основания английского бренда одежды Belstaff, выпускающего неубиваемые куртки и мотоэкипировку. За основу Grenadier 1924 взяли комплектация Fieldmaster. Отличий немного: двухцветная схема окраски кузова Magic Mushroom/Inky Black, 17-дюймовые колеса эксклюзивного дизайна и затемненная решетка радиатора. В салоне — темно-зеленый декор и отделанный черной шорно-седельной кожей руль.