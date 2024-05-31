Врач объяснил причины побега водителей с места ДТП

Российское законодательство запрещает водителям оставлять место ДТП, но многие автомобилисты всё равно решаются на побег. По мнению врача-психотерапевта Евгения Фомина, в этом виноваты стресс и инстинкт выживания.

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«Все знают, что покидание места ДТП подразумевает дополнительное наказание. Однако водители всё равно пытаются сбежать оттуда из-за воздействия стресса. Реакция в таких ситуациях развивается в трёх направлениях: бегство, нападение или ступор. Ещё стресс — это всегда про выживание, поэтому решение сбежать от опасности продиктовано инстинктами. Значит, в случае попадания в ДТП нужно сначала справиться с импульсивной реакцией избегания», — считает медик.

Фомин отметил, что сначала успокоиться и заглушить двигатель. После этого закрыть глаза, откинуть голову на подголовник и сфокусироваться на своём дыхании и ощущениях — это позволяет переключить внимание.

Спустя какое-то время, обычно около 10 минут, водитель способен взять себя в руки.

«Вторым важным шагом будет попытаться трезво оценить ситуацию, а именно порассуждать, что случится, если сейчас не покинуть место ДТП. Как правило, оказывается, что ущерб может покрыть страховка и ситуация не очень страшная. В случае, если в ДТП пострадали люди, то виновный водитель должен постараться помочь им, чтобы впоследствии не столкнуться с ещё более серьёзными для себя последствиями», — пояснил психотерапевт.

Он также рассказал, что если водитель всё же покинул место аварии, то затем он продолжает жить в страхе возможного наказания. Которое, с учётом количества камер на российских дорогах, его непременно настигнет.