Рэпер Trae tha Truth доработалTesla Cybertruck в стиле двух других своих автомобилей

Tesla Cybertruck быстро стал желанной покупкой для богатых американцев, а один американский репер только что обклеил свой автомобиль в стиле двух других своих автомобилей — Mercedes-Maybach GLS и S-класс.

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Он был доработан командой из 713Motoring и является первым, но вряд ли последним представителем модели с двухцветным кузовом. Верхняя часть электрического пикапа теперь выполнена в белом цвете, в то время как нижняя получила глубокий бордовый оттенок.

713 Motoring оставил черные пластиковые крылья Cybertruck нетронутыми. Затем он установил 26-дюймовые колеса от Forgiato белого цвета с многочисленными спицами. На белых центральных колпачках красным шрифтом написано «ABN». Владелец автомобиля - Trae tha Truth, рэпер из Хьюстона, штат Техас, который также является частью рэп-дуэта, известного как ABN.

Мы понятия не имеем, сколько певец заплатил 713 Motoring за обтяжку Cybertruck и установку колес, но вряд ли это было дешево. 26-дюймовые колеса, хотя и выглядят красиво, вероятно, тоже сильно ухудшают плавность езды, но это цена, которую кто-то готов платить за стиль.

Команда 713 Motoring также недавно закончила работу над вторым Cybertruck. В этом случае на него установили огромные 30-дюймовые колеса Forgiato. Они окрашены в белый цвет и имеют странный трехспицевый дизайн с красной внутренней частью обода.