Администрация Дивногорска выручила с аукциона 8 млн рублей за списанную Volga

В Красноярском крае администрация города Дивногорска получила 8 млн рублей за списанную Volga. Об этом сообщает Telegram-канал "Автопоток". "Почему так много? Разгадка проста: машину продавали вместе с "красивым" номером к001кк24",- говорится в публикации. Примечательно, что изначально автомобиль хотели продать за 61 тыс. рублей. До этого автомобильная экосистема Pango Cars запустила на российском рынке аукцион по продаже автомобилей с пробегом. Так, теперь дилер из, например, Краснодара, где стоимость на авто выше рыночной в России, может покупать авто из Москвы по наиболее выгодной цене. Или, к примеру, можно будет выкупить не самую востребованную модель из Казани и отправить в Челябинск, где на нее будет высокий спрос.