Эксперт дал советы по выбору Nissan Pathfinder за 2 млн рублей

Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев рассмотрел основные плюсы и минусы подержанного Nissan Pathfinder при условии цены не более 2 млн рублей.

За этот бюджет Pathfinder IV будет 8-9-летним внедорожником с пробегом от 150 тысяч км. По умолчанию модель комплектуется 7-местным салоном и системой полного привода.

"Недостаток кроссовера - единственно возможная комбинация простого и живучего атмосферника VQ35DE V6 3.5 (249 л.с.) с сомнительным вариатором Jatco JF017E", - говорит эксперт, уточняя, что вариаторы бывают разные.

Так, у Pathfinder вместо толкающего ремня он имеет тянущую цепь, поэтому, по словам Зиновьева, действительно можно рассчитывать на 200-220 тысяч км, но при условии работы трансмиссии без перегрузов в виде пробуксовок и прицепов.

Муфта подключения задней оси жизнестойкая, а вот подшипники не лучшим образом переносят российские дороги. Также эксперт отметил рыхлую подвеску и большое количество мелких болячек.