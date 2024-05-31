Эксперт рассказал, что грозит за попытку захватить парковочное место во дворе

Во дворах мегаполисов трудно припарковать машину, когда все жители многоквартирных домов возвращаются с работы. Поэтому многие автомобилисты идут на всевозможные ухищрения, чтобы «застолбить» место только для себя и не делить его с соседями. Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, насколько это законно.

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Территория рядом с домом относится к общедомовому имуществу, поэтому пользоваться ей могут все жильцы, в том числе для того, чтобы оставлять машины. По словам эксперта, существует несколько типов парковки во дворе. Первый вариант: в закрытом дворе места закреплены за конкретными жильцами, а перераспределение происходит на общем собрании. Второй вариант: места не закреплены за жильцами, а двор доступен для всех желающих, поэтому машины там паркуются в свободном порядке.

Проблемы обычно возникают именно при втором варианте, когда автомобилисты стараются занять себе место и оградить его от других жильцов на время своего отсутствия. Владельцы автомобилей вешают цепочки, устанавливают бетонные тумбы, мебель, старые шины, выкладывают кирпичи, и так далее. Попытки других жильцов занять место могут приводить к скандалам и даже дракам.

Поздняков подчёркивает, что именно такое поведение незаконно: «Если парковка заполняется стихийно, и места не закреплены за определенными владельцами автомобилей, самозахват парковочного места — нарушение прав других жильцов».

На подобное поведение можно жаловаться в управляющую компанию, администрацию района или ГАИ. Для подтверждения потребуются доказательства: фото- и видеоматериалы, показания свидетелей. Если многие соседи недовольны действиями на парковке, можно подготовить коллективную жалобу.

Если нарушения будут доказаны, виновному выпишут штраф. Самозахват территории, которая принадлежит всем жильцам, обойдётся в сумму, равную 1-1,5% от кадастровой стоимости участка (не менее 5 тыс. рублей в любом случае). А если кадастровая стоимость не определена, штраф будет фиксированным и составит от 5 до 10 тыс. рублей.