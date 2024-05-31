В Совфеде предложили поэтапно повышать утильсбор для иномарок
Для иностранных транспортных средств, если их не производят в России, стоит поэтапно повышать утилизационный сбор, считает председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
"Повышая утильсбор, мы ставим цели по ускоренной локализации автопрома. Значит, необходимо пересмотреть правила распределения данных средств для решения первоочередных задач развития автомобилей, разрабатываемых и производимых в России по полному циклу",
- заявил Кутепов на парламентских слушаниях в Тольятти о мерах по локализации автопрома. Слова сенатора приводит пресс-служба Совфеда.
Глава комитета отметил, что российский автопром структурно меняется, поэтому необходимо решать вопросы сохранения и подготовки кадров, разработки автомобильных платформ и ухода от потребности в иностранных производителях автокомпонентов. По его мнению, важно наращивать и объемы производства, но не в ущерб качеству. Еще одна мера - сохранение цен на автомобили, что обеспечит спрос в условиях инфляции.
Напомним, с 29 октября 2023 года вступили обновленные правила уплаты утилизационного сбора для автомобилей, ввезенных с территории ЕАЭС. Если автомобиль ввезен в страну после 1 августа, то утилизационный сбор рассчитывается по новым правилам с увеличением до 250 раз. Президент Владимир Путин в середине декабря заявил, что для автовладельцев, купивших машины в ближнем зарубежье до введения нового утилизационного сбора, не могут действовать повышенные ставки.