В Совфеде предложили поэтапно повышать утильсбор для иномарок

Для иностранных транспортных средств, если их не производят в России, стоит поэтапно повышать утилизационный сбор, считает председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

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"Повышая утильсбор, мы ставим цели по ускоренной локализации автопрома. Значит, необходимо пересмотреть правила распределения данных средств для решения первоочередных задач развития автомобилей, разрабатываемых и производимых в России по полному циклу",

- заявил Кутепов на парламентских слушаниях в Тольятти о мерах по локализации автопрома. Слова сенатора приводит пресс-служба Совфеда.

Глава комитета отметил, что российский автопром структурно меняется, поэтому необходимо решать вопросы сохранения и подготовки кадров, разработки автомобильных платформ и ухода от потребности в иностранных производителях автокомпонентов. По его мнению, важно наращивать и объемы производства, но не в ущерб качеству. Еще одна мера - сохранение цен на автомобили, что обеспечит спрос в условиях инфляции.

Напомним, с 29 октября 2023 года вступили обновленные правила уплаты утилизационного сбора для автомобилей, ввезенных с территории ЕАЭС. Если автомобиль ввезен в страну после 1 августа, то утилизационный сбор рассчитывается по новым правилам с увеличением до 250 раз. Президент Владимир Путин в середине декабря заявил, что для автовладельцев, купивших машины в ближнем зарубежье до введения нового утилизационного сбора, не могут действовать повышенные ставки.