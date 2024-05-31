Стало известно, почему в России исчезли дальнобойщики

В России дефицит дальнобойщиков возник из-за непривлекательности профессии среди молодых людей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

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«Средний возраст кандидатов увеличивается примерно на 10% год к году. Несмотря на достойные заработные платы и улучшение условий труда, молодежь не стремится в эту профессию», — рассказали в транспортной компании Delko.

Тем временем директор по развитию бизнеса Sota Logistic Игорь Чернышев заявил, что дефицит кадров в отрасли достиг 25% в прошлом году. Среди причин он также назвал непопулярность профессии и старение водителей фур. Согласно статистике, возраст порядка 40% работников отрасли варьируется от 40 до 50 лет.

Также дефицит возник на фоне нехватки автошкол, где можно было бы получить водительское удостоверение необходимой категории, добавил президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов, совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов.

До этого в Екатеринбурге водители фур оказались вынуждены почти неделю ночевать возле склада Ozon из-за проблем с логистикой. Отмечается, что простой дальнобойщикам не оплачивают. По словам водителей, из-за ожидания им приходится ночевать и есть в машинах, при этом у многих из них даже не было возможности помыться.