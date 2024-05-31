Названы самые популярные шины среди российских автомобилистов

По итогам первого квартала 2024 года на летние шины R15 пришлось 26% всех продаж, таким образом они стали самыми популярными среди российских автомобилистов. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»). Второе место в рейтинге заняли R16 (25% продаж), третье досталось R14 (14,5% продаж).

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В категории всесезонных шин наибольший спрос пришёлся на 16-й радиус — доля в продажах составила 47%. Вторую и третью строчку заняли R15 (17%) и R17 (14%).

Среди зимних шипованных шин лидером стали шины R15 — 25% от всех продаж. Второе место — у R16 с 21%, третье — у R14 с 20%. Пятёрку замкнули R17 (11%) и R18 (10%).

В категории нешипованных зимних шин наибольшим спросом пользовались шины R16 — на них пришлось 24% от общего объёма продаж. Затем идут шины R15 — 22%, R14 — 13%, R18 — 11% и R17 — 11%.

Руководитель товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина отметила, что цены на летние шины в первом квартале года варьировались от 3 до 23 тыс. рублей на одну штуку. Дороже всего стоили R22 — средняя цена составила 22 882 рубля за покрышку. У самой дорогой «всесезонки» 22-го радиуса средняя цена чуть ниже — 21 427 рублей. При этом самые популярные летние шины R15 в среднем приобретали за 4 363 рубля за штуку, тогда как стоимость всесезонной шины R16 была на уровне 7 464 рублей.

Средневзвешенная цена зимних «шипов» в I квартале 2024 года составила 5 327 рублей за шину R15, 7 112 рублей — за R16, 4 406 рублей — за R14, 9 579 рублей — за R17, и 12 091 рубль — за R18.

«Липучки» R16 в среднем приобретали за 5 743 рубля за одну шину, R15 — за 4 428 рублей, R14 — за 3 824 рубля, R18 — за 9 342 рубля, а R17 — за 7 584 рубля.

Накануне стало известно, что спрос на новые автомобильные покрышки на российском рынке сократится по итогам года на 10%. Аналитики отмечают, что спрос на легковые шины в этом году сократится на 8,9%, до 42,1 млн реализованных экземпляров.