Новый Jeep Wagoneer Trailhawk подготовлен к вылазкам на бездорожье

Концепт Wagoneer S Trailhawk отличается увеличенным дорожным просветом, задней блокировкой и новым режимом движения Rock для езды по камням. Также он оснащен модульной системой фиксации груза в салоне, панорамной крышей и усиленными буксировочными проушинами. Серийные перспективы пока туманны. Хотя платформа STLA Large позволяет построить такую машину без серьезных доработок.

Новый Jeep Wagoneer S хоть и не выглядит как настоящий внедорожник, но вполне может им стать, на что намекает концепт Wagoneer S Trailhawk. У него увеличен дорожный просвет, есть новый режим движения Rock для езды по камням, электронная блокировка на задней оси и шины внешним диаметром 31,5 дюйма. Если этого мало, то присутствует и чисто внедорожная атрибутика — от небликующей наклейки на капоте до выставленных напоказ усиленных буксированных проушин.

© Jeep

© Jeep

© Jeep

© Jeep

© Jeep

© Jeep

Вдобавок ко всему Wagoneer S Trailhawk оснащен двухсегментной панорамной крышей, а также поперечинами для монтажа багажника, палатки или грузового бокса. По краям переднего бампера врезаны функциональные воздухозаборники. А в салоне, отделанном синтетическим материалом цвета Mantis Green и природным камнем, установлен поручень с интегрированными креплениями под разные гаджеты и аксессуары. Бонусом идут беспроводная зарядка и модульная система фиксации груза, состоящая из эластичных тесемок.

© Jeep

© Jeep

© Jeep

© Jeep

Силовая установка такая же, как у серийного Wagoneer S. Два электромотора выдают 608 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Батарея имеет емкость 100 киловатт-часов, но запас хода у концепта из-за новых шин и дополнительных аксессуаров может быть меньше. У обычного электрокара он составляет 483 километра. Сохранена и система контроля тяги Selec-Terrain с режимами Auto, Sport, Eco, Snow и Sand.