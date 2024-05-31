Автомобили Changan победили сразу в трех номинациях

Автомобили Changan Uni-V, Changan Hunter Plus и Changan Uni-T набрали максимальное количество баллов по результатам голосования читателей журнала «За рулем» в категориях: «Компактный класс», «Пикапы» и «Компактные кроссоверы». В число критериев оценки автомобилей вошли инженерные особенности, дизайн и удобство эксплуатации.

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Спортивный лифтбэк Changan Uni-V завоевал первенство в «Компактном классе» благодаря гармоничному сочетанию дизайна и технологий. Яркий, футуристичный и функциональный, с активным выдвижным спойлером и скрытыми в кузове ручками – всем своим видом UNI-V настраивает на драйв. Характер лифтбэка под стать облику, ведь под капотом турбированный двигатель 1,5TGDI семейства BlueCore мощностью 181 л.с.

Слаженная работа в паре с преселективной трансмиссией DCT7 обеспечивают впечатляющую динамику. А продуманная эрогономика салона с цифровой приборной панелью, эллиптическим рулем и широкий набор «умных» ассистентов позволяют насладиться драйвом с полным комфортом.

Автомобиль Changan Hunter Plus стал фаворитом в категории «Пикапы» и отличился высокопроизводительным двигателем мощностью 226 л.с. работающим в паре с 8-ми ступенчатым «автоматом» ZF, самым высоким показателем дорожного просвета среди конкурентов - 225 мм, широким набором умных электронных ассистентов и стильным дизайном. Ну а уровень комфорта Changan Hunter Plus наглядно демонстрирует смысл термина «Пикап бизнесс-класса».

Кросс-купе Changan Uni-T получило наибольшее количество баллов в категории «Компактные кроссоверы». Несмотря на высокий технологический уровень модели и богатую оснащенность, ключом к победе в этой номинации стал именно дизайн. Яркий дизайн – еще не гарантия успеха. Облик автомобиля должен быть гармоничен. Математически- выверенный экстерьер UNI-T был создан в недрах специализированного дизайн-бюро Changan Automobile в итальянском Турине.

Все автомобили бренда Changan объединяет технологичность, надежность и приверженность качеству. Неслучайно за последние пять лет компания получила более 20 престижных наград в разных сферах — от качества и дизайна до технологий и безопасности.

«Мы рады, что автомобили Changan получили наибольшее количество призовых мест в автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2024 - это признак того, что мы идем в правильном направлении. Плюс, высокая оценка наших моделей со стороны автолюбителей – мотивирует нас к дальнейшему совершенствованию наших продуктов и услуг.» – комментирует победу господин Сунь Цзэцзюнь, генеральный директор департамента внешних рынков Changan Automobile и генеральный директор Changan Motors Rus.

Всего на конкурс было заявлено 58 автомобилей – ровно столько официальных новинок было представлено на российском рынке в период с 1 января по 1 ноября 2023 года. В общей сложности жюри премии обработало 90 294 анкеты от читателей.