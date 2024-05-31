АвтоВАЗ собрал уже 160 тысяч машин в 2024 году

С января по апрель с конвейеров Волжского автозавода сошло более 160 тысяч автомобилей, что на 66% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщил президент отечественного автогиганта Максим Соколов во время выступления в Совете Федераций.

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«За четыре месяца мы уже произвели более 160 тысяч автомобилей, и это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал топ-менеджер.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ перевёл свои склады на советскую модель работы. Волжский автозавод объявил о переходе на другую схему работы своих складов. Это позволит хранить больше запчастей и комплектующих, чем было во время работы с альянсом Renault-Nissan. Об этом сообщил вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

Тем временем АвтоВАЗ рассказал, в какие Lada можно заливать Аи-92. Так например, для семейств Lada Niva Travel Legend, а также Granta официально допускается только Аи-95. Как отмечает автогигант, их двигатели откалиброваны только под такое топливо, иначе машина не выполнит экологические требования пятого класса (Евро-5).

Помимо этого, производитель анонсировал электрический внедорожник Lada Niva e-Travel. В рамках Петербургского международного экономического форума Волжский автозавод проведёт презентацию концептуального электрического внедорожника. Премьера автомобиля состоится 5 июня 2024 года.