Вот почему списанную из мэрии «Волгу» продали за 8 миллионов рублей

Начальной ценой чиновничьей машины, возраст которой составляет 26 лет, были заявлены 61 229 рублей. При шаге аукциона 3061 желающие приобрести ГАЗ-3102 «Волга» довели итоговую цену до 7 927 999 рублей. И тому есть простое объяснение.

Как отмечает телеграм-канал Kras Mash, машину приобрели по такой цене отнюдь не по причине уникального состояния. Понятно, что после четверти века «разгонной» работы некогда солидный седан успел растерять весь свой лоск (на что также намекает первоначальный ценник лота).

Настоящей причиной, почему участники аукциона довели цену до рекордных значений, стало другое: к автомобилю прилагается «красивый» номерной знак К 001 КК 24. Как выяснила редакция Quto, сейчас этот самый номер на нескольких специализированных площадках продаётся за 10 миллионов.

Таким образом, если таблички К 001 КК 24 сейчас найдут нового владельца, автор этой схемы «заработает» около двух миллионов рублей. Для справки, Е 555 ЕЕ 124 сейчас продаётся вдвое дешевле — за 5 000 000. Но код региона 24 считается более «солидным», чем 124.

Между тем, в России вновь требуют разрешить продажи «красивых» регистрационных знаков. Минэкономразвития предлагало официально покупать «красивые» автомобильные номера на государственных аукционах ещё четыре года назад. Теперь депутаты вновь вспомнили об этой инициативе.