Американские водители предпочитают бензиновые машины

Согласно последним данным от KPMG, большинство американских автовладельцев все еще выбирают бензиновые автомобили перед гибридными или электрическими моделями, даже при равной стоимости и схожих характеристиках. Исследование показало, что только 20% респондентов готовы отдать предпочтение электромобилям. Это открытие совпадает с глобальным сокращением спроса на электрокары, что заставляет таких крупных производителей, как Ford, General Motors и Mercedes, пересмотреть свои стратегии в сфере производства, сообщает SPEEDME.RU.

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Также было обнаружено, что существует значительный разрыв между ожиданиями американских потребителей и автомобильными руководителями относительно времени зарядки авто в дороге: большинство потребителей хотят, чтобы зарядка занимала не более 20 минут, в то время как значительная доля рынка согласна на более длительное ожидание. Дополнительно, меньше потребителей выразили интерес к оплате за такие функции, как автопилот и развлекательные системы, предпочитая фокусироваться на безопасности, наличии Wi-Fi и легкости поиска зарядных станций.

Несмотря на увеличивающийся интерес к электромобилям, многие американцы продолжают оставаться верными автомобилям с ДВС, что подчеркивает важность удовлетворения потребностей клиентов для автопромышленности в ближайшем будущем.