Водителям назвали пять необычных вещей, которые помогут выжить в ДТП

Существует целый список необычных вещей, которые могут спасти жизнь водителю в случае ДТП. Их перечислил эксперт Motor.ru Асатур Бисембин.

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По его словам, помимо аптечки и огнетушителя, с собой в машину следует брать стеклобой со стропорезом, с помощью которого можно разбить стекло машины. Также спасти жизнь в случае аварийной ситуации помогут противопожарное полотно (должно выдерживать 600 градусов), раскладная пила, огнеупорные перчатки и изотермические одеяла.

Эксперт посоветовал положить в машину сразу два огнетушителя, три аварийных знака, кровоостанавливающие жгуты и несколько бутылок с водой. Кроме того, с собой можно взять фонарики, мультитул, аккумулятор для подзарядки гаджетов и свисток для привлечения внимания.

До этого врач-терапевт посоветовала при выезде на природу брать с собой аптечку, в которой на случай получения травм должны лежать перевязочный материал (бактерицидные пластыри, стерильный бинт), гипотермический пакет, противоожоговый гель, антисептики для обработки ран на водной основе, а также гемостатическая губка для остановки кровотечения.

Она также рекомендует приобрести нестероидные противовоспалительные препараты с парацетамолом или ибупрофеном, которые помогут при повышении температуры тела и возникновении болевого синдрома.