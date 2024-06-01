Названа стоимость владения Volkswagen ID.6

НАПИ: за 5 лет на содержание Volkswagen ID.6 придется потратить 3,1 млн рублей
За пять лет владельцы кроссовера Volkswagen ID.6 потратят на обслуживание 3,1 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.
Так, каждый километр на Volkswagen ID.6 обойдется в 41,23 рубля. За год, при пробеге 15 тыс. км, получается сумма 618,5 тыс. рублей, за пять лет — 3,09 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Prime составляет 4,9 млн рублей.
Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.
До этого стало известно, что в России сертифицированы китайские кроссоверы VGV U70 Pro и U75 Plus белорусской сборки. Они получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающие допуск автомобилей до дорог общего пользования. Документ также предоставляет возможность продажи машин.