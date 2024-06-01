Названа стоимость владения Volkswagen ID.6

За пять лет владельцы кроссовера Volkswagen ID.6 потратят на обслуживание 3,1 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

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Так, каждый километр на Volkswagen ID.6 обойдется в 41,23 рубля. За год, при пробеге 15 тыс. км, получается сумма 618,5 тыс. рублей, за пять лет — 3,09 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Prime составляет 4,9 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

До этого стало известно, что в России сертифицированы китайские кроссоверы VGV U70 Pro и U75 Plus белорусской сборки. Они получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающие допуск автомобилей до дорог общего пользования. Документ также предоставляет возможность продажи машин.