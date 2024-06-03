Стало известно, когда китайские автомобили в РФ начнут массово требовать ремонта

С начала 2024 года доля заездов китайских автомобилей на независимые станции технического обслуживания составляет 3%. Но к концу 2025 года данный объем значительно увеличится, когда на машины из Китая начнет заканчиваться заводская гарантия. Об этом рассказал руководитель мультибрендовой сети автосервисов Caready Михаил Маковей на конференции ServiceAuto24.

© Российская Газета

По его словам, сегодня на рынке СТО назрели несколько проблем, связанные с ремонтом китайских автомобилей, которые были ввезены в Россию, в том числе по схеме параллельного импорта. Это отсутствие технической гарантии, документации и каталогов. Также есть дефицит запасных частей и долгая их логистика в РФ.

Он также добавил, что в ближайшие два года на рынке автосервисов одними из ключевых клиентов станут владельцы китайских брендов, которые начнут переходить от официальных дилеров.

Ранее член правления Союза Автосервисов, заместитель генерального директора "ЕвроАвто" Илья Плисов заявил, что если не брать одиночные случаи, то в целом китайские автомобили полностью соответствуют уровню остального мирового автопрома.

Кстати, дилеры отмечали, что автомобильный рынок РФ сейчас на 50% состоит из китайских брендов, в целом в стране уже продаются машины около 60 марок из КНР.

При этом предполагается, что совокупные планы китайских автопроизводителей на 2024 год. В общей сложности они намерены продать в РФ 1,17 миллиона машин. Тогда как в 2023 году было продано почти 550 тысяч штук.