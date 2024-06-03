Глава КамАЗа сказал китайцам учиться у Mercedes

Глава КамАЗа Сергей Когогин в рамках парламентских слушаниях комитета Совета Федерации по развитию автопрома высказался о китайских автомобилях не совсем лицеприятно. Напомним, что КамАЗ является технологическим партнёром "Москвича", который недавно увеличил локализацию благодаря переходу на полный цикл производства.

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"Этот вопрос я задаю каждому китайскому руководителю, с которым мы садимся [за стол переговоров]. Он звучит так: "Вы согласны, что Mercedes - передовая компания?" - "Согласны". - "Вот они сделали так, а из вас никто не обратился ни к КамАЗу, ни к АвтоВАЗу с предложениями провести цикл испытаний", - объяснил Сергей Когогин свои слова про то, что китайцы "вообще не приспособлены" к российским условиям.

Также глава КамАЗа обрисовал не очень радужную перспективу для тех, кто купил китайские автомобили. Надо полагать, в особенности для тех, кто ввозил машины по параимпорту.

"Что будет дальше? Скорее всего, по коррозионной защите, по виброустойчивости <…> при таком безалаберном отношении к допуску продукции, не соответствующей по техническому уровню, на наш рынок мы поставим потребителя в большие расходы, потому что машины начнут ломаться, сыпаться и все остальное", - цитирует топ-менеджера "Бизнес Online".

При этом Сергей Когогин привёл в пример слова одного из руководителей крупного китайского автопроизводства, который сказал, что уровень компетенций в настоящее время у компаний из КНР выше, чем у европейских, американских или японских.