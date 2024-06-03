МЧС закупило партию китайских кроссоверов со странными значками

На улицах Москвы появились автомобили Haval в ливрее Министерства по чрезвычайным ситуациям с чёрными и белыми номерами. Похоже, во всех случаях речь идёт о кроссоверах тульского производства, но логотипы китайской фирмы Haval отсутствуют: у Dargo спереди шильдик DTS, у F7 — HTS. Смена значков — не самодеятельность водителей: «ребрендинг» делают на машинах для силовых структур.

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Большая партия Haval F7 со значками ДПС заступила на службу прошлой осенью, и в ряде регионов России такие машины активно патрулируют улицы. Не удивляют и кроссоверы с надписью ВАИ на решётке радиатора: путаницы не возникает. А вот аббревиатуры на машинах МЧС требуют пояснений.

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Можно предположить, что DTS — это Department of Technical Support, соответствующее подразделение есть в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям. Разгадка шильдика HTS не очевидна. Автомобиль на балансе подразделения из Ивановской области запечатлён в Москве, а аналогичный кроссовер без номеров показали на форуме «Комплексная безопасность» в Подмосковье, но пояснений не последовало.

Весной у МЧС России стали появлятся другие китайские автомобили — речь идёт о седанах Chery Arrizo 8. Им ребрендинг не положен: и крупная надпись Chery, и логотип марки остались на своих местах. В дальнейшем «китаизация» министерских и ведомственных автопарков наверняка продолжится, ведь альтернатив немного.