В России выставили на продажу новые грузовики ЗиЛ-157 с консервации

Продавец из Кисловодска (Ставропольский край) готов расстаться с двумя экземплярами, которые списаны с баз Росрезерва. Один ЗиЛ-157 в модификации КЕГ с кунгом, второй — обычный бортовой грузовик, к которому прилагается прицеп. Всю жизнь машины простояли в ангаре, поэтому состояние достойное: следов эксплуатации нет, ржавчины минимум, а главная проблема — грязь.

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Продать оба ЗиЛ-157 продавец пытается давно, цены постепенно снижаются, а реальному покупателю готовы сделать хорошую скидку. Пока один грузовик стоит 800 тысяч рублей, второй — 900 тысяч рублей, а оба сразу можно сторговать за 1,45 миллиона рублей. Для сравнения всего три месяца назад цены были существенно выше: каждый автомобиль в отдельности был дороже на 75-200 тысяч рублей.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Впрочем, несмотря на мизерный пробег и «капсульное» состояние инвестиционная привлекательность ЗиЛ-157 сомнительна. Дело в том, что грузовики выпускались с 1958 по 1991 год, общий тираж приближается к отметке 800 тысяч штук, а найти автомобиль с небольшим пробегом, списанный со службы, относительно просто. Бортовой вариант самый многочисленный, а машины с кунгом чаще всего простаивали в армии.

Хотя ЗиЛ упразднён в 2013 году, в продаже периодически появляются советские и российские грузовики без пробега в различных модификациях. Обычно у таких экземпляров нет ПТС, зато состояние «законсервированных» машин очень достойное.