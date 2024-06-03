Создан визуальный тюнинг для Ferrari Purosangue из Латвии

У богатых свои проблемы: выбор сверхдорогих автомобилей не так уж велик, и если хочется выделиться, то приходится идти на экстраординарные меры.

© Motor.ru

Владелец этого кроссовера Ferrari Purosangue решил обратиться в рижское ателье AT26 Design. Там давно работают с углепластиком, и как следует набили руку на Ferrari: это уже шестой по счёту проект итальянской марки в их портфолио.

Для полноприводника с 725-сильным мотором V12 разработали и изготовили обширный набор деталей из высококачественного карбона: передний сплиттер, накладки на капот, антикрыло, другие элементы...

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design

© AT26 Design