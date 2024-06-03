Amalgam сделала игрушечный McLaren Senna по цене Lada Vesta Sportline

Британская компания Amalgam анонсировала новый проект, посвящённый памяти известного гонщика Формулы 1. 30 лет назад, 1 мая 1994 года, на Гран-при Сан-Марино погиб Айртон Сенна — бразильский пилот Формулы-1 попал в смертельную аварию во время гонки на автодроме имени Энцо и Дино Феррари. На Гран-при Монако McLaren показал особый суперкар Senna, посвящённый рекордным шести победам бразильца в гонке по улицам Монте-Карло. Эту машину и воплотили в масштабе 1:8.

© Motor.ru

Особенностью миниатюры стало тщательное воссоздание экстерьера и интерьера реального автомобиля. Краски, выбранные для специальной ливреи Senna Semper, отражают цвета бразильского флага с ярко-жёлтыми, зелёными и синими оттенками, объединёнными с помощью новой технологии размывки, разработанной MSO. Зелёные и белые элементы вокруг остекления и воздухозаборников вдохновлены деталями дизайна культового гоночного шлема Айртона Сенны.

На панелях, закрывающих большие воздухозаборники по бокам автомобиля, специалисты по покраске MSO нанесли два разных изображения Айртона Сенны с эффектом точечной матрицы. Яркую глянцевую окраску кузова дополняют панели из углеродного волокна. Салон отделан эксклюзивной обивкой из жёлтой алькантары с зелёной перфорацией, а на руле появилась белая «нулевая» отметка.

© Amalgam

© Amalgam

© Amalgam

© Amalgam

© Amalgam

За более чем 3000 часов кропотливой работы на основе чертежей от McLaren была создана миниатюрная модель. 3D-печать, ручная обработка шаблонов, отлитые из смолы прототипы деталей предваряли появление готовой модели. Сборка каждой машинки занимает в общей сложности более 300 часов. Стоимость модели составляет 21 385 долларов — если добавить еще немного денег, можно купить, например, новую Lada Vesta Sportline. Но любителям моделек стоит поторопиться — Amalgam сделает всего 30 суперкаров длиной 59 сантиметров.