Самые интересные автомобили Daikoku Meet

Daikoku Parking Area – это большая парковка на скоростной автомагистрали Shuto между Токио и Йокогамой. Благодаря своим размерам и расположению она полюбилась владельцам необычных машин и, с наступлением сумерек, превращается в выставку под открытым небом.

© Quto.ru

Фанаты JDM-культуры решили создать похожий антураж в Москве, собрав уникальные японские автомобили на мероприятие под названием Daikoku Meet. Самые яркие экспонаты - в нашей фотогалерее.

Организатором Daikoku Meet выступил Музей японских автомобилей Buckets Empire. Главный критерий для возможности участия в мероприятии - японский автопром до 1990 года выпуска. За редким исключением допускались машины чуть моложе.

© Светлана Парфенова

Перед вами Hakotora – симбиоз пикапа Datsun Sunny Truck (японцы называют его Sanitora) и передней части от Nissan Skyline C10 Hakosuka.

© Светлана Парфенова

А это невероятно редкий кей-кар Autozam AZ-1 1992 года. В России, по нашим данным, такая машина – в единственном экземпляре.

© Светлана Парфенова

Toyota Supra в кузове A70 1991 года выпуска – третье поколение знаменитого японского спорткара.

© Светлана Парфенова

Nissan Fairlady Z второго поколения. Такие автомобили выпускались с 1978 по 1983 год. Под капотом 2-литровый двигатель мощностью 170 л.с.

© Светлана Парфенова

На экспортных рынках Nissan Fairlady Z второго поколения носил название Datsun/Nissan 280ZX.

© Светлана Парфенова

Этот необычный автомобиль с кузовом в стиле «биодизайн» и дверьми типа «крыло бабочки» - Toyota Sera 1990 года выпуска.

© Светлана Парфенова

Ещё одна Toyota Sera.

© Светлана Парфенова

Toyota Town Ace 1989 года - минивэн для внутреннего японского рынка.

© Светлана Парфенова

Toyota Corolla CE71 – четвёртое поколение модели в кузове универсал.

© Светлана Парфенова

Nissan 300ZX (Z32) 1990 года выпуска. По версии журнала Motor Trend Z32 стал «импортным автомобилем года» в 1990 году.

© Светлана Парфенова

Toyota Corsa 1982 года выпуска. Модель известна также, как Toyota Tercel.

© Светлана Парфенова

Toyota Corsa.

© Светлана Парфенова

Nissan Exa 1990 года. Первое поколение Exa было представлено в 1982 году, второе – в 1986-м. В Северной Америке модель продавалась под именем Nissan Pulsar NX.

© Светлана Парфенова

Toyota MR2 – легендарный двухместный японский спорткар среднемоторной компоновки.

© Светлана Парфенова

Это Mitsubishi Eclipse 1989 года – первого поколения и самого первого года производства модели.

© Светлана Парфенова

Культовая «Хачироку» - Toyota Trueno AE86.

© Светлана Парфенова

Honda CR-X EF6.

© Светлана Парфенова

Nissan Micra первого поколения (кузов K10).

© Светлана Парфенова

Листайте галерею, впереди много интересных автомобилей.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова