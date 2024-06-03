ГАЗ показал особенный «Соболь NN 4х4» с ранее невиданными опциями

Долгожданный полноприводный вариант представили на выставке EXPO. Руководитель пресс-службы автозавода Николай Марков подтвердил «Российской газете», что «Соболь NN» с подключаемой передней осью встал на конвейер. У фургона появятся подогрев руля, климат-контроль, задние парктроники, система контроля давления в шинах и зеркала с индикацией «слепых» зон.

© Motor.ru

Новых подробностей о технике полноприводного «Соболя NN» нет, но ранее подтвердилось, что такой фургон получит оригинальный передний модуль: поменяются подрамник, подвеска, а крестовины уступят место карданному валу на ШРУСах. У внедорожной версии будет новая раздатка с прямой передачей и планетарным редуктором.

Интересно, что по данным «Российской газеты» полноприводный «Соболь NN» предложат с двумя двигателями: 2,8-литровым турбодизелем или 2,7-литровым бензиновым «атмосферником». Если информация подтвердится, под капотом версии 4х4 останутся моторы старого образца, тогда как заднеприводные «Соболи NN» и «ГАЗели NN» давно перешли на локализованный 2,5-литровый дизель.

В настоящий момент бортовой «Соболь NN» стоит от 3 090 000 рублей, за фургон нужно выложить 3 215 000 рублей, грузопассажирский комби обойдётся в 3 330 000 рублей, а за минивэн с трёхрядным салоном нужно заплатить 3 700 000 рублей. Вероятно, со временем полный привод предложат для всех модификаций, ведь у предшественника семейства «Бизнес»