Спортивное подразделение BMW M, которое в 2022 году отмечало 50-летний юбилей и выпустило по этому случаю несколько эксклюзивных моделей, получило очередное поздравление в 2024 году. На сей раз отметилось китайское подразделение баварской марки, которое громко поздравило немецкий концерн с 52-летием. Дату празднования выбрали неслучайно, поскольку в Поднебесной есть свои культурные особенности, делающие некруглую годовщину важнее классического юбилея.

Героями съёмки стали все актуальные модели линейки BMW M, однако главную роль исполнили рестайлинговые купе M4 и кабриолет M4 Convertible в топовом исполнении Competition с 530-сильным 3,0-литровым бензиновым рядным 6-цилиндровым двигателем и полным приводом.

Во время заезда по трассе спорткары выполняли различные трюки, гася свечи. Финальная 52-я свеча была задута автомобилем на куске праздничного торта. Как пояснили авторы ролика, в Китае число 52 является счастливым.

Более того, число 520 в китайском языке звучит похоже на признание «Я тебя люблю», а в произношении 52M и вовсе можно услышать «Я люблю М». Всё это и сложилось у маркетологов в неординарный повод вновь вспомнить о подразделении BMW M.