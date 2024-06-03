CyberTrailer за 16 млн рублей сможет генерировать воду из воздуха

Жизнь за пределами крупных населённых пунктов обычно сопряжена с серьезными проблемами. Living Vehicle CyberTrailer призван решить практически все из них, хотя и с одной оговоркой: его цена, скорее всего, затмит даже цену Tesla Cybertruck.

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Этот футуристический трейлер не только будет создавать собственную воду из воздуха и генерировать энергию от солнца, но в то же время будет предлагать революционный дизайн.

Возможно, вы не слышали о компании Living Vehicle: она специализируется на роскошных автодомах. CyberTrailer, стоимость которого начинается с колоссальных 175 000 долларов (15,8 млн рублей), предназначен для обслуживания именно такого типа клиентов и совместим как с электромобилями, так и с автомобилями с ДВС.

Если использовать CyberTrailer совместно с электромобилем, то автодом сможет заряжать свой тягач, если у него есть излишки энергии. Вряд ли, конечно, свободных киловатт будет слишком много, ведь основной источник энергии — солнечные батареи.

А ещё CyberTrailer, как и другие автодома от Living Vehicle, сможет генерировать воду из воздуха при помощи генератора воды Watergen. Система может производить несколько литров свежей чистой питьевой воды каждый день.

Поставки нового автодома начнутся в 2025 году.