В Канаде превратили Toyota Tundra в замаскированный броневик

Канадская компания Inkas Armored представила бронеавтомобиль на базе пикапа Toyota Tundra. В автомобиль, который выглядит ка стандартный пикап, специалисты фирмы внедрили бронекапсулу, которая охватывает все внутреннее пространство. Это позволило обеспечить для автомобиля стандартный внешний вид и сохранить его функциональные возможности - в том числе перевозку грузов в открытом кузове. Автомобиль получил защиту уровня BR6+, выдерживающую одновременный взрыв двух гранат и обстрел из стрелкового оружия калибра 7,62. Силовая установка пикапа осталась стандартной - он снабжен турбомотором V6 3.5 мощностью 389 л.с. и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Помимо брони, на автомобиле предусмотрены шины со вставками, позволяющими уехать из-под обстрела при повреждении колес, а также система пожаротушения и защита моторного отсека.