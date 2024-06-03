Цены на «Москвич 3» снова поднялись

Как сообщает издание «Автоновости дня», в базовой версии «Стандарт» вседорожник теперь стоить 1 690 000 рублей. В этом исполнении автомобилю положен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 л.с., к которому идёт шестиступенчатая механическая коробка.

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Стандартное оснащение даже базового «Москвича 3» включает климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, мультимедийную систему, круиз-контроль, камеру заднего вида, задние парктроники, электрический стояночный тормоз и даже люк, напоминают «Автоновости дня»

Напомним, что машины «Москвич» теперь собирают по полному циклу со сваркой, окраской и сборкой, благодаря чему кроссоверы получили усиленную защиту кузова от возможной коррозии. Кроме того, полноцикловая технология позволила фирме сократить логистические затраты.

Между тем, «Москвич» представил новый семейный кроссовер. В производство (и, соответственно, продажу) модель поступит до конца этого года. В качестве прототипа «восьмёрки» выступил JAC Sehol X8 Plus, которая на своей родине продаётся по цене 97 тысяч юаней — 1 миллион 250 тысяч рублей.