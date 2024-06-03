В России официально предложат китайского «клона» Chevrolet Silverado

По данным портала Drom.ru, в нашей стране завершается сертификация Huanghai N7 — грузовичка длиной 5,7 метра грузоподъёмностью 740 килограммов с двухрядной кабиной. На первых порах в России предложат бензиновые версии с 2,4-литровым мотором Mitsubishi в богатых комплектациях; стартовую цену планируют удержать в пределах четырёх миллионов рублей.

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Huanghai N7 внешне и по габаритам похож на Chevrolet Silverado, но по технике ничего общего нет. Однако конструкция традиционная для этого типа машин: рама, неразрезной задний мост на рессорах, базовый задний привод и подключаемая по схеме part-time передняя ось. В Китае у версий 4х4 есть понижающая передача и блокировка заднего дифференциала.

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В России сертификацию проходит двухпедальная модификация с лицензионным турбомотором Mitsubishi, который в Поднебесной выдаёт 218 сил (320 Нм) и переваривает бензин АИ-92. Вероятно, у нас станут продавать только варианты с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом, хотя на родине Huanghai есть заднеприводные пикапы на «механике», а также версии с турбодизелем 2.5 (143 силы, 360 Нм).

Оснащение планируется богатое: электрорегулировки кресел, «кожаный» салон, медиасистема с портретно-ориентированным тачскрином, камеры кругового обзора, мультируль и другие «премиальные» опции. Точные спецификации и цены ждут к июлю, а в будущем в России могут появиться и другие пикапы Huanghai. Главный конкурент «семёрки» на нашем рынке — Great Wall King Kong Poer за 2,9-3,1 миллиона рублей.