Exeed TXL: стал ли кроссовер лучше после обновления?
Можно долго щуриться и вглядываться: рестайлинга Exeed TXL не видно, но он есть. Как это часто бывает, в ходе обновлений производитель обычно меняет лишь пару мелочей, вроде строчки на сиденьях, рисунка колёсных дисков или парочки молдингов. Но в случае TXL компания почти не затронула внешность кроссовера, зато полностью перекроила интерьер и доработала техническую начинку. Разбираемся, стала ли модель лучше после всех доработок, в нашем тесте.
С чем тут разбираться, выглядит так же!
И да, и нет. В этом рестайлинге в Exeed пошли по той же, всем привычной схеме: если поставить две машины рядом, то можно заметить, что стал другим рисунок решётки радиатора — поменялся дизайн плашек.
Но всё остальное действительно осталось прежним. Те же LED-элементы дневного года, бампер, фары и так далее. Вообще не изменилось даже оформление задней части кузова. Зачем «улучшать» хорошую вещь — видимо, по этому пути пошли разработчики?
Отличить обновлённый кроссовер от «дореста» действительно не просто. Ещё один вариант, если владелец выбрал топовую комплектацию, — это новый дизайн 20-дюймовых колёсных дисков. На этом изменения заканчиваются, но гораздо интереснее то, что скрывается у кроссовера внутри!
И что же там внутри такого интересного?
Внутри — полностью новый интерьер, который почти точь-в-точь повторяет более крупный и дорогой кроссовер RX. В салоне TXL не осталось ничего общего с предшественником: изменились абсолютно все элементы, вплоть до дверных ручек, кнопок стеклоподъёмников и подрулевых переключателей. Сиденья обшиты кожей Nappa, подлокотники и верхняя часть дверных карт отделана напоминающим алькантару мягким материалом, перед водителем находятся два 12,3-дюймовых экрана в едином изогнутом блоке, а руль и центральная консоль сюда действительно переехали прямиком из «Эр-Икса».
У центральной консоли точно такая же, как у старшей модели архитектура и блок климат-контроля с тремя поворотными шайбами, который обзавёлся системой ароматизации воздуха, а на тоннеле разместился объёмный бокс со съёмными подстаканниками и дополнительными отсеками, скрытыми шторками.
Селектора коробки передач теперь тут нет (он переехал под руль), пропали все кнопки и крутилки, освободив место под два слота для смартфонов, один из которых оснащён беспроводной зарядкой с охлаждением. Мультимедийная система тоже поменялась: теперь она построена на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8155, способного выполнять до 8 триллионов операций в секунду, и поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto.
К новому интерфейсу и скорости её работы претензий нет, но есть вопросы к проекционному дисплею, показания на котором могут зависнуть в самый неподходящий момент. И лечится это только перезапуском мотора.
Выглядит и ощущается новый интерьер действительно дорого. Да и к удобству нет серьёзных претензий: руль регулируется по вылету и наклону, а новые передние сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и массажем с несколькими программами работы. В подголовники водительского кресла встроены два динамика аудиосистемы Lion Melody (всего по салону разбросано 23 динамика), которая является собственным брендом компании Exeed.
Ещё одной особенностью интерьера стало раскладывающееся сиденье переднего пассажира, которое тоже перекочевало сюда со старших моделей и теперь имеет выдвигающуюся оттоманку, которая поддерживает ноги. И, конечно, всё это дополнено полным набором электрорегулировок, приятной боковой поддержкой и в целом удачным профилем самих кресел.
Пассажиры второго ряда тоже вряд ли будут жаловаться. У них есть собственный блок климата, но, правда, «урезанный»: с него нельзя менять температуру, но можно настроить интенсивность работы вентилятора, а также включить обогрев и вентиляцию сидений.
Спинки регулируются по углу наклона, места для ног в достатке, есть два отдельных USB-порта разных форматов, подстаканники, а над головой — панорамная крыша. Короче говоря, тут можно проехать не одну сотню километров и не устать.
А что по технике?
Exeed TXL по-прежнему может быть только полноприводным, и у него те же моторы, но и их не оставили без доработок. Базовый — 1,6-литровый турбированный агрегат, который получил другую программу управления. В результате мощность возросла со 186 до 194 лошадиных сил, но крутящий момент остался на прежнем уровне — 275 Нм. Коробка передач не изменилась — «робот» Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями.
Топовый двухлитровый двигатель так же выдаёт 197 лошадиных сил и 375 Нм крутящего момента, однако вместо «преселектива» он стал сочетаться с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которую Exeed производит самостоятельно. Кроссовер с этой силовой установкой, если верить официальным характеристикам, теперь ускоряется до «сотни» на три десятых секунды быстрее дорестайлингового варианта — за 8,7 секунды.
И как едет?
Мой коллега Дмитрий Ласьков в тесте дорестайлингового Exeed TXL писал, что роботизированная коробка с двухлитровым мотором была нерасторопной, делая трогание ленивым и резким, в особенности проявляя свой своеобразный характер на небольших скоростях.
Замена преселектива на обычную гидромеханику существенно поменяла характер автомобиля. Теперь кроссовер сложно упрекнуть в лености: задержки при переходе в кикдаун минимальны, передачи перещёлкиваются расторопно, а никакой резкости или толчков не замечено. Трансмиссия старается вести себя максимально культурно, не напрягая водителя в повседневной езде, что очень классно.
Мощности мотора по-прежнему хватает в любых условиях: на высоких скоростях автомобиль понятен и стабилен, всегда оставляя запас тяги для обгонов. Рулевое управление не балует «спорткаровской» тяжестью руля и кристально прозрачной обратной связью, но отклики на действия «баранки» быстрые и понятные.
В быстрых поворотах кроссовер надёжен, предсказуем и точен, минимально кренится и даже подзадоривает проехать виражи ещё быстрее. Но добавить чуточку усилия на руль всё же не помешало бы, особенно в спортивном режиме, который вообще не хочется отключать, потому что в «комфорте» TXL становится слишком уж расслабленным.
К настройкам подвески тоже нет серьёзных претензий. Большинство среднестатистических дефектов дорожного полотна Exeed отрабатывает округло, без грохота и излишней тряски. Пробить подвеску кроссовера сложно, но крупные острые стыки всё же отзываются неприятными жёсткими тычками. Да и то, если откровенно переборщить со скоростью.
В салоне тихо почти во всём диапазоне скоростей. Отлично заглушены шины и двигатель, а аэродинамические шумы не напрягают даже на высокой скорости.
Наверняка подорожало?
К сожалению, да. И существенно: в некоторых версиях почти на миллион! Число комплектаций Exeed TXL возросло с двух до четырёх, и если раньше «база» стоила 3 490 000 рублей, то теперь за неё придётся отдать 3 850 000 рублей.
Но оснащение богатое: начальная версия Business с мотором 1.6 предлагается со светодиодными фарами, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем, бесключевым доступом, аудиосистемой с 16 динамиками, системами кругового обзора, слежения за мёртвыми зонами, автоматического переключения дальнего света на ближний, а также с обогревами сидений обоих рядов, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Модификация Prestige с беспроводной зарядкой, вентиляцией передних сидений и видеорегистратором обойдётся в 4 000 000 рублей, а кроссовер с двухлитровым мотором будет стоить на 150 000 рублей дороже. Топовый вариант оценили в 4 500 000 рублей, тогда как дорестайлинговая машина стоила максимум 3 690 000 рублей.
При этом «в топе» у TXL появляется аудиосистема с 23 динамиками, система автоматической парковки, ароматизация воздуха для климат-контроля, проекционный дисплей, функция массажа передних кресел, вентиляция сидений второго ряда, переднее пассажирское сиденье с оттоманокй и отделка салона кожей Nappa.
Обновление точно пошло Exeed TXL на пользу. Новый интерьер ощущается и выглядит действительно премиальным и дорогим, замена «робота» на автомат — отличное решение, которое сделало характер машины приятнее. При этом ездовые повадки кроссовера весьма неплохи, хотя для полноценно премиального автомобиля им недостаёт рафинированности и отточенности. Но курс задан верно.