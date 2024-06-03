Exeed TXL: стал ли кроссовер лучше после обновления?

Можно долго щуриться и вглядываться: рестайлинга Exeed TXL не видно, но он есть. Как это часто бывает, в ходе обновлений производитель обычно меняет лишь пару мелочей, вроде строчки на сиденьях, рисунка колёсных дисков или парочки молдингов. Но в случае TXL компания почти не затронула внешность кроссовера, зато полностью перекроила интерьер и доработала техническую начинку. Разбираемся, стала ли модель лучше после всех доработок, в нашем тесте.

© Motor.ru

С чем тут разбираться, выглядит так же!

И да, и нет. В этом рестайлинге в Exeed пошли по той же, всем привычной схеме: если поставить две машины рядом, то можно заметить, что стал другим рисунок решётки радиатора — поменялся дизайн плашек.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Но всё остальное действительно осталось прежним. Те же LED-элементы дневного года, бампер, фары и так далее. Вообще не изменилось даже оформление задней части кузова. Зачем «улучшать» хорошую вещь — видимо, по этому пути пошли разработчики?

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Отличить обновлённый кроссовер от «дореста» действительно не просто. Ещё один вариант, если владелец выбрал топовую комплектацию, — это новый дизайн 20-дюймовых колёсных дисков. На этом изменения заканчиваются, но гораздо интереснее то, что скрывается у кроссовера внутри!

И что же там внутри такого интересного?

Внутри — полностью новый интерьер, который почти точь-в-точь повторяет более крупный и дорогой кроссовер RX. В салоне TXL не осталось ничего общего с предшественником: изменились абсолютно все элементы, вплоть до дверных ручек, кнопок стеклоподъёмников и подрулевых переключателей. Сиденья обшиты кожей Nappa, подлокотники и верхняя часть дверных карт отделана напоминающим алькантару мягким материалом, перед водителем находятся два 12,3-дюймовых экрана в едином изогнутом блоке, а руль и центральная консоль сюда действительно переехали прямиком из «Эр-Икса».

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

У центральной консоли точно такая же, как у старшей модели архитектура и блок климат-контроля с тремя поворотными шайбами, который обзавёлся системой ароматизации воздуха, а на тоннеле разместился объёмный бокс со съёмными подстаканниками и дополнительными отсеками, скрытыми шторками.

© Вячеслав Крылов

Селектора коробки передач теперь тут нет (он переехал под руль), пропали все кнопки и крутилки, освободив место под два слота для смартфонов, один из которых оснащён беспроводной зарядкой с охлаждением. Мультимедийная система тоже поменялась: теперь она построена на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8155, способного выполнять до 8 триллионов операций в секунду, и поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto.

К новому интерфейсу и скорости её работы претензий нет, но есть вопросы к проекционному дисплею, показания на котором могут зависнуть в самый неподходящий момент. И лечится это только перезапуском мотора.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Выглядит и ощущается новый интерьер действительно дорого. Да и к удобству нет серьёзных претензий: руль регулируется по вылету и наклону, а новые передние сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и массажем с несколькими программами работы. В подголовники водительского кресла встроены два динамика аудиосистемы Lion Melody (всего по салону разбросано 23 динамика), которая является собственным брендом компании Exeed.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Ещё одной особенностью интерьера стало раскладывающееся сиденье переднего пассажира, которое тоже перекочевало сюда со старших моделей и теперь имеет выдвигающуюся оттоманку, которая поддерживает ноги. И, конечно, всё это дополнено полным набором электрорегулировок, приятной боковой поддержкой и в целом удачным профилем самих кресел.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Пассажиры второго ряда тоже вряд ли будут жаловаться. У них есть собственный блок климата, но, правда, «урезанный»: с него нельзя менять температуру, но можно настроить интенсивность работы вентилятора, а также включить обогрев и вентиляцию сидений.

Спинки регулируются по углу наклона, места для ног в достатке, есть два отдельных USB-порта разных форматов, подстаканники, а над головой — панорамная крыша. Короче говоря, тут можно проехать не одну сотню километров и не устать.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

А что по технике?

Exeed TXL по-прежнему может быть только полноприводным, и у него те же моторы, но и их не оставили без доработок. Базовый — 1,6-литровый турбированный агрегат, который получил другую программу управления. В результате мощность возросла со 186 до 194 лошадиных сил, но крутящий момент остался на прежнем уровне — 275 Нм. Коробка передач не изменилась — «робот» Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями.

© Вячеслав Крылов

Топовый двухлитровый двигатель так же выдаёт 197 лошадиных сил и 375 Нм крутящего момента, однако вместо «преселектива» он стал сочетаться с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которую Exeed производит самостоятельно. Кроссовер с этой силовой установкой, если верить официальным характеристикам, теперь ускоряется до «сотни» на три десятых секунды быстрее дорестайлингового варианта — за 8,7 секунды.

И как едет?

Мой коллега Дмитрий Ласьков в тесте дорестайлингового Exeed TXL писал, что роботизированная коробка с двухлитровым мотором была нерасторопной, делая трогание ленивым и резким, в особенности проявляя свой своеобразный характер на небольших скоростях.

© Вячеслав Крылов

Замена преселектива на обычную гидромеханику существенно поменяла характер автомобиля. Теперь кроссовер сложно упрекнуть в лености: задержки при переходе в кикдаун минимальны, передачи перещёлкиваются расторопно, а никакой резкости или толчков не замечено. Трансмиссия старается вести себя максимально культурно, не напрягая водителя в повседневной езде, что очень классно.

© Вячеслав Крылов

Мощности мотора по-прежнему хватает в любых условиях: на высоких скоростях автомобиль понятен и стабилен, всегда оставляя запас тяги для обгонов. Рулевое управление не балует «спорткаровской» тяжестью руля и кристально прозрачной обратной связью, но отклики на действия «баранки» быстрые и понятные.

© Вячеслав Крылов

В быстрых поворотах кроссовер надёжен, предсказуем и точен, минимально кренится и даже подзадоривает проехать виражи ещё быстрее. Но добавить чуточку усилия на руль всё же не помешало бы, особенно в спортивном режиме, который вообще не хочется отключать, потому что в «комфорте» TXL становится слишком уж расслабленным.

© Вячеслав Крылов

К настройкам подвески тоже нет серьёзных претензий. Большинство среднестатистических дефектов дорожного полотна Exeed отрабатывает округло, без грохота и излишней тряски. Пробить подвеску кроссовера сложно, но крупные острые стыки всё же отзываются неприятными жёсткими тычками. Да и то, если откровенно переборщить со скоростью.

В салоне тихо почти во всём диапазоне скоростей. Отлично заглушены шины и двигатель, а аэродинамические шумы не напрягают даже на высокой скорости.

Наверняка подорожало?

К сожалению, да. И существенно: в некоторых версиях почти на миллион! Число комплектаций Exeed TXL возросло с двух до четырёх, и если раньше «база» стоила 3 490 000 рублей, то теперь за неё придётся отдать 3 850 000 рублей.

© Вячеслав Крылов

Но оснащение богатое: начальная версия Business с мотором 1.6 предлагается со светодиодными фарами, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем, бесключевым доступом, аудиосистемой с 16 динамиками, системами кругового обзора, слежения за мёртвыми зонами, автоматического переключения дальнего света на ближний, а также с обогревами сидений обоих рядов, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Модификация Prestige с беспроводной зарядкой, вентиляцией передних сидений и видеорегистратором обойдётся в 4 000 000 рублей, а кроссовер с двухлитровым мотором будет стоить на 150 000 рублей дороже. Топовый вариант оценили в 4 500 000 рублей, тогда как дорестайлинговая машина стоила максимум 3 690 000 рублей.

© Вячеслав Крылов

При этом «в топе» у TXL появляется аудиосистема с 23 динамиками, система автоматической парковки, ароматизация воздуха для климат-контроля, проекционный дисплей, функция массажа передних кресел, вентиляция сидений второго ряда, переднее пассажирское сиденье с оттоманокй и отделка салона кожей Nappa.

Обновление точно пошло Exeed TXL на пользу. Новый интерьер ощущается и выглядит действительно премиальным и дорогим, замена «робота» на автомат — отличное решение, которое сделало характер машины приятнее. При этом ездовые повадки кроссовера весьма неплохи, хотя для полноценно премиального автомобиля им недостаёт рафинированности и отточенности. Но курс задан верно.