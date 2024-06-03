Porsche объяснила, почему 911 все-таки стал гибридом

Маркетолог американского филиала марки Франк Вайсманн рассказал CarScoops.com, что система T-Hybrid выбрана для соблюдения будущих стандартов выбросов при дальнейшем улучшении реакции и производительности двигателя. Представитель Porsche особо отметил, что снаряжённая масса гибридного 911 сохранилась на том же уровне. А вот ездить без активации ДВС нельзя: в Porsche отказались от такой функции специально.

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Бензин-электрический Porsche 911 не нужно заряжать от розетки: это позволило отказаться от тяжёлой батареи и сделать ставку на компактный (1,9 киловатт-часа) литий-ионный 400-вольтовый аккумулятор. Бесшумная езда не для «девятьсот одиннадцатого»: оппозитный 3,6-литровый двигатель задействован во всех режимах. Это позволило отказаться от «лишнего» сцепления.

А вот отказ от фирменного поворотного ключа соображениями экономии веса не объяснить. Франк Вайсманн заявил, что переход на кнопку запуска двигателя — дань общности с Panamera и Cayenne. Представитель Porsche избежал слова унификация, замаскировав очевидное: дескать, для клиентов, владеющих несколькими моделями, важна «согласованность и аналогичная компоновка».

В обновлённой гамме Porsche 911 пока нет версий на «механике», а версия GT3 исключена из гаммы. Однако самый «хардкорный» 911 GT3 RS всё ещё доступен к заказу, а со временем в линейку вернутся обычные трёхпедальные версии. Однако в ближайшие три месяца рестайлинговые Turbo/Turbo S не появятся: их апгрейд проведут с задержкой.