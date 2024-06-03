Дилер назвал самые дорогие в ремонте китайские автомобили в России

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал "Российской газете", какие модели из КНР самые дорогие в ремонте.

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"Основная часть моделей, произведенных в Китае, не требует больших вложений в обслуживание, чем и объясняется их популярность у россиян. Однако есть и исключения. Например, дороже всего обходится посещение сервисного центра владельцам моделей FAW - средний чек на ремонт составляет около 200 000 рублей. Максимальный счет в 2024 году при этом - более 530 000 рублей.

Также к автомобилям, требующим больших расходов на ремонт, относятся китайские JAС - свыше 400 000 рублей. И Tank - более 230 000 рублей. Но владельцев машин этих брендов должен успокаивать тот факт, что согласно статистике, модели перечисленных марок не входят в лидеры списка самых аварийных автомобилей из КНР", - отмечает специалист.

Ранее стали известны самые дешевые в обслуживании китайские автомобили в России.