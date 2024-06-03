Geely и BYD поспорили о том, у кого самый эффективный ДВС

Китайские автогиганты схлестнулись в стремлении называть свой двигатель внутреннего сгорания лучшим в мире. Выбран необычный критерий: термическая эффективность в составе гибрида. BYD утверждает, что её силовая установка DM-i в пятом поколении использует бензиновый агрегат с КПД 46,06%, а Geely настаивает, что система NordThor PHEV может похвастать двигателем с КПД 46,1%.

© Motor.ru

Оба автопроизводителя приводят сертификаты Китайского центра автомобильных технологий и исследований, но вышло курьёзно. Geely предоставила данные, что двигатель BHE15-CFZ действительно выдаёт КПД 46,1%, но есть нюанс: силовая установка с этим моторам не пошла в серию. В ответ BYD показал аналогичный документ с КПД 46,5%, заявив, что в её активе есть много несерийных двигателей с ещё большей эффективностью.

Дальнейшие разногласия Geely и BYD касаются запаса хода гибридов. В этом вопросе добиться консенсуса ещё сложнее, ведь всё зависит от методики измерений. По стандарту WLTC получаются репрезентативные, но не такие впечатляющие данные, а по данным NEDC проще ставить рекорды. Яркий пример — автономность до 2100 километров у седана BYD Qin L. Такой результат достижим при расходе топлива 2,9 литра на 100 километров, но по циклу WLTC автомобиль куда «прожорливее» — расход составляет 3,8 литра на 100 километров.

Конкуренция на внутреннем рынке означает, что «гонка вооружений» среди китайских электромобилей и гибридов не думает завершаться. Автопроизводители из других стран отстают: теперь уже в Японии и США разбирают новинки BYD, чтобы познакомиться с технологиями и попытаться выяснить секрет небольшой себестоимости.