Новый Haval H3 для России: все особенности, впечатления от кроссовера

Haval продолжает активно расширять свое присутствие на российском рынке. Последней новинкой бренда стал Haval H3. Что же это за автомобиль? И почему ради него была создана практически новая дилерская сеть?

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Начнем с технических характеристик. H3 попадает в категорию компактных кроссоверов. Его габариты составляют 4520х1875х1745 мм. Колесная база - 2710 мм. Снаряженная масса в варианте полного привода - 1780 кг. При этом дорожный просвет автомобиля довольно велик - 196 мм. Машина построена на модульной платформе компании L.E.M.O.N. А что с двигателем? Есть два варианта.

Для переднеприводной комплектации используется 1,5 литровый турбомотор с отдачей в 143 л.с. и крутящим моментом 210 Нм. И для переднего привода этого более чем достаточно. В варианте полного привода используется двигатель того же объема, но развивающий уже 177 л.с. при крутящем моменте 270 Нм. И достигается такой прирост за счет использования турбокомпрессора переменной производительности. Кстати, для массовых бензиновых автомобилей это довольно редкое решение.

Оба двигателя работают с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением мокрого типа. Коробка рассчитана на 300 Нм, так что с ней проблем быть не должно.

Впрочем, знакомство с автомобилем начинается с его внешнего вида. Вот о нем и поговорим. А дизайн меня порадовал. Haval H3 брутален, "квадратен" и профессионален. При взгляде на него возникает интерес и желание рассмотреть кроссовер более детально.

Прямые линии внезапно меняют направление, чтобы потом опять вернуться на исходный путь. И стартовав от светодиодных фар и пропутешествовав по боковым поверхностям, финишировать в задних фонарях. При этом оптика автомобиля заслуживает отдельного рассмотрения. И не потому, что она светодиодная, а потому, что она по сути представляет из себя произведение искусства, на которое можно долго смотреть и получать от этого созерцания эстетическое наслаждение.

При этом, несмотря на отточенные и визуально совершенные формы, автомобиль выглядит брутально. Ведь это же кроссовер с повышенной проходимостью. Может быть для того, чтобы подчеркнуть его профессиональные возможности бамперы, колесные арки и пороги выполнены из некрашеного, матового черного пластика. И это мне тоже понравилось.

На крыше расположены рейлинги, способные выдержать до 50 кг. Кроме того, Н3 может буксировать прицеп до 750 кг или до 1200 кг в случае оснащения прицепа тормозами. Вполне в стиле внедорожника.

А что внутри? Водительское сиденье мне понравилось. Оно имеет выраженные боковые поддержки и глубокую посадку. Так что, оказавшись на нем, не ощущаешь никаких проблем и дискомфорта. Диапазона настроек хватает для человека любых габаритов. И это здорово.

За рулевое колесо я бы хотел отдельно поблагодарить дизайнеров интерьера. Оно круглое! И для современного автопрома - это редкость. Но именно круглое колесо позволяет эффективно управлять машиной в любых условиях. Тем более на бездорожье, до которого мне тоже удалось добраться. Экран приборной панели имеет диагональ 21,3 дюйма и в принципе хорошо читается. Однако некоторая информация могла быть и более заметной.

Например, автомобиль распознает дорожные знаки ограничения скорости, однако на экране они отображаются слишком мелко. Зато экран информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма не перекрываются рулем и вполне читабелен. Правда, его меню мне показалось довольно сложным в управлении.

В Haval H3 решили отказаться от физических кнопок, что не всегда удобно на ходу. На центральной консоли присутствует беспроводная зарядка на 50 Вт.

Рычаг управления коробкой передач, на мой взгляд, имеет слишком сложную форму, однако выглядит неплохо и даже является отсылкой к рычагу управления тягой двигателей самолета.

По некоторым данным, дизайнер, отвечающий за этот узел, является поклонником авиации. Впрочем, больше ничего, связанного с воздушным транспортом в этом автомобиле, я не нашел. Да, есть еще одна любопытная деталь. В кроссовере установлена премиальная аудиосистема от JVC на 16 динамиков.

И работает она довольно неплохо. Причем в спинки передних сидений встроены сабвуферы, которые, при воспроизведении музыки, создают приятные вибрации. Может быть, они даже обеспечивают терапевтический эффект. Но, если вам это не нравится, то функцию можно и отключить.

Еще одной приятной особенностью машины является то, что Haval H3 поддерживает беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay. Правда, владельцам яблочных смартфонов эта функция будет доступна несколько позже.

Второй ряд сидений Haval H3 довольно комфортен. Хватает места и над головой, и для ног. Визуально пространства добавляет и панорамная крыша площадью 1,1 м2.

Кстати, по какой-то причине на втором ряду есть только один дефлектор системы климат-контроля, что может спровоцировать конфликт между любителями прохладного воздуха, особенно в жару. Также задним пассажирам доступен только один USB-разъем. А зная особенность современных людей всегда оказываться с разряженным смартфоном, странно, что специалисты Haval сэкономили на такой дешевой опции. Кстати, салон отделан экокожей. Причем все сиденья имеют подогрев.

Спинки задних сидений раскладываются в соотношении 40 на 60, давая возможность трансформировать салон для перевозки грузов. Кстати, объем багажника составляет почти 500 литров, а при сложенных задних сиденьях более 1200 литров. Причем багажник можно открыть не только с использованием традиционных кнопок, но и за счет элегантного взмаха ногой в районе заднего бампера.

А как автомобиль ведет себя на ходу? И это самое интересное. В моем распоряжении оказалась полноприводная версия с мощным мотором. Дело в том, что позиционирование Haval H3 как кроссовера с повышенной проходимостью потребовало от разработчика создания подвески с внедорожными характеристиками. Однако с учетом того, что большинство внедорожников никогда не ездят по бездорожью, кроссовер должен правильно себя вести и на хороших асфальтовых покрытиях. А это совсем разные задачи. С одной стороны, нужны большие хода подвески, энергоемкость и устойчивость к ударным нагрузкам. А с другой - умение быстро реагировать на поворот руля, небольшие хода и отсутствие кренов.

К моему удивлению, китайским товарищам удалось найти правильный баланс между этими взаимоисключающими требованиями. На асфальте автомобиль очень удобен. Бодро реагирует на руль. Отзывчив на газ. Не пугает кренами в поворотах. Может быть несколько не хватает тормозов. Но это зависит от условий. Если постоянно тормозить на спуске, то масса авто не дает о себе забыть.

Правда, у Haval H3 есть одна приятная особенность, которой сейчас лишены абсолютное большинство "китайцев". Этот кроссовер умеет тормозить двигателем. Коробка легко переводится в ручной режим. Благо есть подрулевые переключатели.

Кстати, двигатель полноприводной версии довольно активно откликается на газ и Haval H3 без проблем может ускориться почти в любой ситуации. А что с бездорожьем? Здесь надо понимать, что это не брутальный внедорожник, поэтому не стоит требовать от него лишнего. В то же время кроссовер благодаря своей подвеске способен быстро ехать по реально плохим дорогам. За счет больших ходов и прогрессивной характеристики на сжатие амортизаторы очень комфортно себя чувствуют даже там, где уже и пилоту страшно ехать быстро.

Правда, на отбой подвеска работает слишком оптимистично, что может приводить к пробоям. Но это уж при совсем активной езде. Полный привод показал себя вполне достойно. Есть несколько вариантов его настройки. Но не стоит забывать, что его сердцем является не муфта Haldex 5-го поколения, способная пережить 380 Нм, а все-таки роботизированная коробка с двумя сцеплениями. И ее можно перегреть. Причем проблемы, как правило, возникают на оборотах холостого хода и при повышенной нагрузке. Так что сложные участки лучше преодолевать "ходом", или просто туда не ехать. Или выбирать такую траекторию движения, чтобы автомобиль испытывал наименьшие проблемы. И в этом поможет функция "прозрачный капот". Или даже правильней "прозрачный кузов". Поскольку именно так выглядит анимация на экране, что это реально удобно. Так что рекомендую.

Кстати, хочу отметить и работу электроусилителя. На асфальте он приятно упруг, а на бездорожье не утомляет водителя излишней передачей усилия от колес на руль. Даже при серьезных ударах "баранку" легко удерживать в нужном положении. Так что в целом автомобиль произвел очень хорошее впечатление и, на мой взгляд, у него есть все шансы стать бестселлером компании.

Естественно, что кроссовер получил уже стандартный зимний пакет для российских условий и большой набор ассистентов активной безопасности.

А что с ценами? Они не пугают. По крайней мере в наше время. Haval H3 доступен в трех комплектациях - Premium (передний привод и двигатель 143 л.с.), Tech+ (мотор 177 л.с. и передний привод) и Tech+ (силовой агрегат 177 л.с. и полный привод). Соответственно, отдать за них придется 2 599 000, 2 849 000 и 3 099 000 рублей. Теперь дело за потребителем.