История уникального шестиколесного Renault R5 Turbo

После гонки «Дакар», в которой Кристиан де Леотар принимал участие на доработанном R5 Alpine 6×6, хотел отблагодарить компанию Renault, создав для одного из директоров трёхосный Renault 5 на базе R5 Turbo. Он должен был стать своеобразным шоу-каром для увеличения продаж модели.

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Поскольку до 2000-х годов Renault не выпускал полноприводных автомобилей, не было подходящих силовых агрегатов для 6×6, а системы Simpar были слишком ненадёжными, Кристиан решил пойти радикальным путём и поставить 2 двигателя на 6-колесный R5 Turbo.Фактически, это был поезд с двумя локомотивами, одним спереди и одним сзади. Каждый двигатель приводил в движение собственную пару колес, они могли работать одновременно или по отдельности. Колёсная формула была 6×4 или 6×2, но ни в коем случае не 6×6.

Каждый двигатель работает с собственной коробкой передач, что привело к появлению второго рычага КПП справа от водительского кресла. Рычаги были связаны тягой друг с другом, поэтому переключая передачу одного двигателя, автоматически менялась передача второго.

Передние сиденья могли откидываться, открывая доступ к заднему дивану с развитой боковой поддержкой. За ним находился второй двигатель.

По какой-то причине шестиколёсный R5 Turbo отправился на долгую стоянку в гараж примерно в 2000 году. С его кузова должны были сделать слепок для производства дюжины шестиколёсных экземпляров на базе Clio Sport.К сожалению, во время пожара в 2002 году автомобиль сгорел. Интересно, что в 2019 году останки шестиколёсного Renault все еще находились на том же месте, ожидая страхового возмещения.