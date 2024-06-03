Адвокат объяснил, что за отсутствие аптечки водителей не штрафуют

Минздрав обновил требования к комплектации автомобильной аптечки. В перечень вошли изоляционное одеяло, два вида ножниц, устройство для проведения искусственного дыхания и прочее. Приказ вступит в силу 1 сентября 2024 года, при этом аптечки, произведённые до этой даты, можно будет использовать до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. Эксперты объяснили, обязательно ли возить с собой аптечку в машине.

Покупать автомобильную аптечку с новым составом после 1 сентября совсем не обязательно. Об этом заявил юрист автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Эксперт предположил, что некоторые продавцы начнут убеждать водителей в том, что им обязательно нужно купить новую аптечку и пугать новым составом и приказом Минздрава. Однако это не так — птечка не обязательна.

Раньше боксы с бинтами и лекарствами обязательно должны были находиться в автомобиле вместе с огнетушителем. Без них автомобиль считался некомплектным согласно перечню неисправностей. Но сейчас и аптечки, и огнетушители убрали из перечня предметов, которые должны быть в машине.

Поэтому наличие аптечки уже формальность и покупать их необязательно. Также их не проверяют инспекторы и штрафов за их отсутствие не выписывают, — объяснил Радько.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин подтвердил, что возить с собой аптечки необязательно. «Покупать аптечку или нет, сейчас решает каждый водитель сам. Да, они необходимы и могут спасти жизнь, но их сейчас мало кто приобретает и возит с собой. Даже если в Минздраве и обновили этот перечень, включили в него одеяло, это в целом для большинства ничего не значит», — сказал эксперт.

Кроме того, он усомнился в актуальности предложенного Минздравом перечня. По мнению эксперта, в аптечке водители должны возить больше обезболивающих и «умных» жгутов.

До с 1 сентября 2023 года автомобилистов могли оштрафовать за отсутствие аптечки на 500 руб. После чего в России заработал обновленный перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобиля. Из документа исчезла необходимость возить с собой аптечку. После этого в Госавтоинспекции подтвердили, что штрафовать водителей, которые ездят без аптечек, теперь не будут.