Эксперт рассказал о способах защиты автомобиля от жары

Одна из главных проблем автомобилистов в летний сезон — сильная жара. Чтобы обеспечить комфорт в летние месяцы, автомобилисты должны заранее позаботиться о климат-контроле и остальных системах, отвечающих за охлаждение, считает эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов. Он рассказал о вреде высокой температуры для автомобиля и способах спасения от поломок.

Перед началом сезона стоит проверить уровень охлаждающей жидкости — он должен быть не ниже нормы. Кроме того, следует проверить исправность вентилятора радиатора. В кондиционере нужно проверить уровень хладагента и проследить, чтобы воздух равномерно дул из всех дефлекторов. Необходимо заменить фильтры, если подошёл срок.

Другая опасность в жару поджидает кузов — высокие температуры и длительное воздействие ультрафиолетовых лучей могут привести к выцветанию и потускнению лакокрасочного покрытия. Со временем краска теряет блеск и трескается, в результате чего нарушается защита кузова от коррозии. Не меньше подвергаются негативному воздействию высокой температуры элементы кузова и салона. Например, могут деформироваться и трескаться пластиковые приборные панели, обивка из искусственной кожи, резиновые уплотнители., — предупредил эксперт.

А также высокие температуры негативно сказываются на автомобильных аккумуляторах. Когда температура под капотом сильно повышается, в батарее ускоряются электрохимические реакции, начинается коррозия сетки и падает уровень электролита. Всё это приводит к тому, что емкость аккумулятора сокращается и он быстрее разряжается.

Специалист посоветовал проветривать салон в течение нескольких минут, прежде чем включать кондиционер. Раскалённые стёкла, на которые резко направляется струя холодного воздуха, могут растрескаться.

Кроме того, как рассказал эксперт, сильная жара может стать причиной отказа тормозов и электропроводки. Старая или некачественная тормозная жидкость не переносит жары. Важно следить за ее уровнем, чтобы предотвратить снижение тормозных свойств автомобиля и «провалов» педали тормоза.

Специалист посоветовал не забывать про регулярную мойку автомобиля, чистку основных узлов. Хорошими способами защиты машины от прямых солнечных лучей эксперт назвал чехлы-тенты, солнцезащитные шторки, светоотражающие панели и парковку в тени.