АВТОВАЗ заменит бамперы LADA Granta из-за дефекта

АВТОВАЗ объявил о запуске сервисной кампании для модели Lada Granta, которая включает в себя работы по перекраске и замене бамперов. Инициатива была предпринята после того, как стали известны случаи обнаружения трещин и отслоений лакокрасочного слоя на бамперах, сообщает 32cars.ru.

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По данным официального предписания № 34-24, доступного через ресурс "Лада Онлайн", владельцы автомобилей, у которых выявлены подобные проблемы, могут обратиться в сервисные центры для проведения диагностики. Если в процессе осмотра окажется, что бампер был уже перекрашен на заводе, необходима будет его замена и новая окраска.

Работы по устранению недочетов будут выполняться с применением технологий, которые используются на производстве, обеспечивая качество и соответствие стандартам АВТОВАЗа.