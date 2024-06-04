BYD опережает Toyota: 700 тысяч сотрудников и рекорды продаж

<p>Компания <strong>BYD</strong>, китайский производитель электромобилей и гибридов, значительно увеличила объемы производства и численность сотрудников благодаря успеху на рынке. С 2019 года компания привлекла 470 000 новых работников, в результате чего общая численность её кадров достигла<strong> 700 000 человек</strong>, что в два раза превышает показатели японской Toyota. Рост числа сотрудников синхронизирован с <strong>увеличением продаж.</strong></p> <p>В прошлом году BYD заняла <strong>первое место </strong>по популярности среди автомобильных марок в Китае, обойдя Volkswagen, и нацелена на дальнейшее расширение на международных рынках. В первые четыре месяца 2024 года компания установила новый рекорд, продав<strong> 434 500 электромобилей</strong> мирового масштаба, сообщает <a href="https://speedme.ru/posts/id-66575-byd-udvaivaet-chislo-sotrudnikov-toyota-vzlet-na-elektromobiljah" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU.</a></p> <p>Основываясь на последних достижениях, BYD недавно представила новый электрический внедорожник <strong>Sea Lion 07, </strong>который может составить конкуренцию дорогой Tesla Model Y. Компания также обновила свою гибридную технологию, запустив пятую генерацию системы, которая получила высокие оценки за эффективность и доступность.</p> <p>В то время как Toyota продала 11,2 миллиона автомобилей в 2023 году, увеличив свои продажи на 7%, BYD достигла отметки в <strong>3 миллиона проданных автомобилей, </strong>увеличив продажи на<strong> 61,8%. </strong>Этот рост подчеркивает различия в стратегиях двух компаний, особенно в контексте медленного перехода Toyota на производство полностью электрических автомобилей в условиях активного продвижения электромобильной технологии BYD.</p>