Автоэксперт объяснил, почему опасно заправлять полный бак бензина в жару
Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Srevice Никита Родионов рассказал "Российской газете", почему опасно заправлять полный бак бензина в жару.
"Не рекомендуется заправлять полный бак бензина в жару. Есть риск увеличения внутреннего давления в топливном баке, тогда горючее может выдавливаться через вентиляционный клапан. Резко возрастают риски пожара. Поэтому старайтесь заправлять в жару не до максимума. Высокие температуры также могут негативно повлиять на шины автомобиля. Под воздействием прямых солнечных лучей меняется сама структура резины, появляются трещины на боковых поверхностях, снижается сцепление с дорогой. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется не оставлять автомобиль надолго под прямыми лучами солнца в особенно жаркий день. Для предотвращения поломок системы кондиционирования, советую всегда постепенно снижать температуру в салоне. Обязательно проветривайте его перед поездкой. Как только в салоне становится комфортно, включайте режим рециркуляции. Эти меры помогут продлить срок службы климатической системы", - отметил специалист.
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