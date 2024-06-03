У россиян появилась возможность бесплатно проверить историю автомобиля

Частью проекта стала онлайн-игра «Доавитовские времена». Успешно прошедшие все пять уровней этой аркады получат промокод на один отчёт сервиса проверки автомобилей «Автотека». В акции можно принять участие до 15 июля 2024 года. В игру легче всего попасть через баннер на главной страницы платформы «Авито».

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Цель игры — из эпохи мезозоя добраться до наших дней. Для достижения этой цели игроку будут предоставлены соответствующие средства передвижения: это динозавр, мамонт, колесница и, наконец, автомобиль. На пути будут встречаться различные препятствия.

На последнем уровне игроки смогут узнать, как технологии «Авито Авто» делают подбор транспортного средства простым, прозрачным и безопасным. На каждом уровне даются 3 «жизни», которые сгорают при совершении ошибки. Если «жизни» потрачены, уровень придется начинать заново.

Между тем, названы 5 автомобилей, которые лучше покупать подержанными, а не новыми. Некоторые модели спустя несколько лет стоят значительно дешевле новых, но во многих случаях они всё ещё готовы порадовать отличным состоянием.