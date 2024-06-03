Сергей Миронов: повышение утильсбора спровоцирует рост цен на машины

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» и глава думской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил Правительству воздержаться от ежегодной индексации ставок утилизационного сбора на легковые автомобили. Если предложение будет принято, к 2030 году утильсбор для моделей с объемом двигателя от 1 до 2 литров увеличится почти в четыре раза.

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Считается, что такое повышение ставок повысит конкурентоспособность отечественного автопрома, заставив поставщиков иномарок поднять цены что, в свою очередь, создаст выгодные условия для российских производителей.

Однако Миронов предупреждает, что после этого АВТОВАЗ и другие отечественные заводы подтянут свои цены к уровню импортных автомобилей. В результате, автомобили станут еще дороже, превращаясь из средства передвижения в предмет роскоши. Миронов утверждает, что такой «протекционизм» за счет потребителей не стимулирует автопром улучшать качество и снижать себестоимость, а лишь усугубляет существующие проблемы.

Он также отмечает, что одно из немногих достижений постсоветского периода – широкий выбор доступных и качественных автомобилей – уходит в прошлое, и винит в этом Центробанк. Обвал рубля привел к скачку цен на импортные модели, запчасти и комплектующие. По его словам, в сентябре средняя ставка кредита на новые автомобили составляла 18%, а на авто с пробегом – 19%. После повышения ключевой ставки ЦБ ставки по автокредитам поднялись до 20-22% и, по прогнозам экспертов, скоро приблизятся к 24%.

Таким образом, повышение ключевой ставки ЦБ дважды ударяет по потребителю. Во-первых, из-за роста стоимости заемных средств дорожают сами автомобили.

Во-вторых, с повышением цен на автомобили люди вынуждены брать кредиты, ставки по которым тоже растут.

Поэтому Миронов настаивает на необходимости контроля за деятельностью Центробанка, особенно за его решениями по ключевой ставке.